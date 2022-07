Die Jüngsten können beim Schloss- und Kinderfest Gebrauchtes verkaufen

Ein wichtiger Bestandteil des Schloss- und Kinderfestes ist der zweitägige Flohmarkt rund um das Aulendorf Schloss. Er überschwemmt die Innenstadt Aulendorfs alljährlich mit einer Vielzahl an Ständen und Tischen, die sich in der Hauptstraße, Bachstraße, Kolpingstraße aufreihen, teilt die Stadt mit. Oft sei der Andrang so groß, dass kaum mehr ein Durchkommen möglich sei. Ein besonders wichtiger Teil dieses „Supermarktes“ sei allein für Kinder reserviert.

Ab sofort können sich Aulendorfer Kinder zu einem kostenlosen Flohmarktstand zum Schloss- und Kinderfest anmelden. Voraussetzung ist, dass das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht ist. Also alle Kinder ab der Grundschule bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bekommen einen zwei Meter breiten kostenlosen Flohmarktstand in der Pfarrhausgasse oder Kolpingstraße zugeteilt. Ebenso sollte das Warenangebot an den Ständen solcher von Kinder entsprechen, etwa Kinderkleidung und -spielzeug, und mit elterliche Hilfe auch von Kindern betreut und verkauft werden.