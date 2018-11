„Die Geburt Jesu“ mit Adventsmusik erzählt

Die traditionelle Adventsmusik findet am 1. Adventssonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Aulendorfer Thomaskirche statt. Sie wird in diesem Jahr vom Gesangsensemble Mobilé gestaltet. Die musikalische Leitung hat Heidrun Boll.

Zu Beginn der Adventszeit erzählt Mobilé die komplette Geschichte der Geburt Jesu, von deren Ankündigung bis zur Darstellung Jesu im Tempel von Jerusalem. Die Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach kommentieren dabei die gelesenen Evangeliumstexte, heißt es in der Ankündigung. Außerdem erklingen Motetten von Melchior Frank (Magnificat), Melchior Vulpius (Lobegesang des Simeon), Friedrich Silcher und Hugo Distler. Die dazugehörenden Texte aus dem Lukas- und Matthäus-Evangelium liest Ilonka Siebert, die laut Ankündigung seit vielen Jahren als Sprecherin die Mobilé-Konzerte begleitet.

Mobilé besteht seit mehr als 15 Jahren, die neun Sängerinnen und Sänger kommen aus Altshausen, Aulendorf, Bad Saulgau, Bad Waldsee und Weingarten. Die meisten haben oder hatten beruflich mit Musik zu tun, sie sind Musiklehrer, Kirchenmusiker, Chorleiter, heißt es weiter. Das Ensemble trifft sich demnach in der Regel einmal monatlich reihum in den Wohnungen der Mitglieder. Mobilé singt in der Regel A capella, die Konzerte sind mal weltlicher, mal geistlicher Natur. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Ertrag des Abends kommt der Sanierung des Gemeindesaals der Thomaskirche zugute.