„Die Energiezentrale soll zum 1. Juli verkauft werden“

Verkauf der Energiezentrale, Sanierung des Schulzentrums, Eröffnung der Carthago-Firmenzentrale, 333 Jahre Narrenfreiheit: Im Jahr 2012 stehen in Aulendorf verschiedene Themen an. Simone Harr hat mit dem Aulendorfer Bürgermeister Matthias Burth über die wichtigen Entwicklungen geprochen.

SZ: Das neue Jahr hat angefangen. Wie optimistisch gehen Sie in 2012?

Burth: Ich gehe sehr optimistisch ins neue Jahr. Wir haben in im vergangenen Jahr mehrere Projekte abschließen können und die Weichen gestellt, dass wir in 2012 da weitermachen können.

Energiezentrale/Hofgarten SZ: 2012 soll die Energiezentrale verkauft werden. Wie weit sind Sie mit den Gesprächen mit möglichen Käufern?

Burth: Angestrebt war der Verkauf der Energiezentrale zum 1. Januar 2012. Das ist uns nicht gelungen, da aus formalen Gründen die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Wir werden versuchen zum 1. Juli 2012 die Energiezentrale zu veräußern. Die Stadt wird im neuen Jahr weitere Gespräche mit potenziellen Käufern führen. Ich bin überzeugt, dass wir die Energiezentrale zum 1. Juli verkaufen werden.

SZ: Was erhoffen Sie sich von dem Verkauf?

Burth: Wenn die Energiezentrale verkauft ist, dann sind alle großen Altlasten abgebaut. Außerdem ist dann eine entscheidende Strukturverbesserung erreicht und das finanzielle Risiko für die Stadt minimiert. Denn die Energiezentrale ist sei Jahren defizitär.

SZ: Wie sieht es mit dem Verkauf des Hofgartens aus?

Burth: Der Hofgarten wurde öffentlich überregional ausgeschrieben. Vor Weihnachten gab es viele ernsthafte Interessenten. Sie haben bis Mitte Januar Zeit, um ihre Angebote abzugeben. Anschließend wird es Gespräche mit der Kommunalentwicklung und den Anbietern geben. Der Gemeinderat wird dann über die Angebote beraten.

SZ: Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Burth: Wir werden uns bis 30. Juni 2012 für einen Käufer entscheiden.

SZ: Was passiert mit den Jugendräumen und der Volkshochschule nach dem Verkauf des Hofgartens?

Burth: Es war von Anfang an klar, dass die Osteria eine Übergangslösung für den Jugendtreff ist. Im ersten Halbjahr 2012 wird man diskutieren müssen, welche Räumlichkeiten man zukünftig den Jugendlichen und der Volkshochschule zur Verfügung stellen kann. In den Verhandlungen mit dem Käufer muss man abklären, wie dessen Zeitplan aussieht.

Wirtschaft

SZ: Carthago baut seinen neuen Firmensitz in Aulendorf. Was erhoffen Sie sich von der Ansiedelung des Reisemobilherstellers für die Stadt?

Burth: Der Imagefaktor der Stadt steigt durch die Ansiedelung von Carthago. Dass eine so große Firma, deren Namen positiv belegt ist, sich für den Standort Aulendorf entscheidet, ist ein wichtiges Zeichen. Aulendorf wird nicht mehr mit Schulden und Konflikten in Zusammenhang gebracht, sondern mit positiven Nachrichten und das überregional. Die Stadt hat die Ansiedelung von Carthago schnell auf den Weg gebracht. Dies ist sicher auch ein Zeichen für andere Betriebe, wie beispielsweise Zulieferer von Carthago, die sich in Aulendorf niederlassen möchten. Für die Stadt bedeutet die Ansiedelung von Carthago eine Strukturverbesserung. Wir hoffen auch, dass der eine oder andere Mitarbeiter von Carthago in Aulendorf eine Wohnung mietet oder kauft oder einen Bauplatz kauft. Ganz wichtig ist, dass es durch Carthago wohnortnahe Arbeitsplätze und vor allem Ausbildungsplätze für die Aulendorfer gibt. Es ist erfreulich, dass Carthago bereits jetzt den Kontakt zu den Schulen sucht. Zudem bietet Carthago auch einen Kundendienst an. Ich denke, dass dadurch Aulendorf zusätzlich belebt wird, da die Kunden anschließend in der Stadt essen gehen, einen Kaffee trinken oder ein paar Tage bleiben. Und natürlich erhoffen wir uns auch den einen oder andere Euro an Gewerbesteuer.

SZ: Die inneren Erschließungsarbeiten auf dem Carthago-Gelände haben begonnen. Wie sieht es mit den äußeren Erschließungsarbeiten aus?

Burth: Die Ausschreibung für die Abwasserbeseitigung läuft. Das Ingenieurbüro Wasser-Müller ist dabei die Planung für den Kreisverkehr und die Bushaltestellen fertig zustellen, um sie dem Gemeinderat vorstellen zu können. Im Frühjahr sollen die Baumaßnahmen beginnen.

Schulden/Finanzhilfevertrag

SZ: Wie möchten Sie den Schuldenabbau in 2012 weiter vorantreiben?

Burth: Zum einen indem wir das Einsparkonzept umsetzten und zum anderen in dem wir Grundstücke verkaufen. Es gilt eine äußerst sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung. Wichtig ist, dass wir den Finanzhilfevertrag umsetzten. Aber das werden wir schaffen, so dass wir 2012 den Zinszuschuss erhalten. Wir haben einen Großteil des Vertrags erfüllt. So dass wir meiner Auffassung nach die Tilgungshilfe 2013 in Höhe von 18 Millionen Euro ausbezahlt bekommen.

SZ: Wie geht es mit dem Finanzhilfevertrag mit dem Land weiter?

Burth: Es wird eine wichtige und spannende Aufgabe für mich in 2012 werden, dass wir den zweiten Teil des Finanzhilfevertrags mit dem Land verhandeln. Das wird für die Entwicklung von Aulendorf ganz wichtig sein. Wir werden im ersten Halbjahr auf das Land zu gehen.

Sanierungen

SZ: 2012 soll der Sanierungsstau in Aulendorf gelöst werden. Welche Sanierungen stehen an?

Burth: In einem Jahr kann man keinen Sanierungsstau lösen. Es ist ein kleiner Teil davon. Im Finanzhilfevertrag mit dem Land haben wir festgehalten, dass Sanierungen dann möglich sind, wenn sie eine Pflichtaufgabe sind und sich als unaufschiebbar erweisen. Zu den Sanierungsmaßnahmen in 2012 gehört der Teilneubau der Grundschule und die dringend erforderliche Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Schulzentrum. Außerdem sind mehrere Straßensanierungen geplant. Die Poststraße ist in einem desolaten Zustand, da ist die Sanierung dringend erforderlich. In der Friedens- und in der Mozartstraße müssen die Kanal- und Wasserleitungen ausgewechselt werden. Auch in der Graf-Erwin-Straße und in der Schillerstraße stehen Sanierungen an. Außerdem muss die Kläranlage aus Gründen der Umwelthaftung saniert werden. Da besteht bei den Nachklärbecken ein dringender Handlungsbedarf.

Grundschule

SZ: Die Aulendorfer sammeln fleißig für den neuen Teilanbau der Grundschule. An welchem Punkt der Planung stehen Sie derzeit?

Burth: Wir haben die Ausschreibungsplanung weiter vorangetrieben. Dabei hat sich gezeigt, dass noch viele technische Details, wie beispielsweise die Verlauf der Leitungen, geklärt werden müssen. Ziel ist, dass die Ausschreibung Ende Januar fertig ist.

SZ: Wann rechnen Sie mit dem Baubeginn?

Burth: Ich rechne mit einem Baubeginn im späten Frühjahr, also im Mai beziehungsweise Juni.

Jugend

SZ: In der Osteria ist ein neuer Jugendtreff eröffnet worden. Wie bewerten Sie diesen Treffpunkt für Jugendliche?

Burth: Es ist ein tolles Projekt. Die Jugendsozialarbeiter Yauhen Lukashevich und Marco Eckle haben dadurch eine weitere Möglichkeit, um mit Jugendlichen zu kommunizieren. Es gibt in Aulendorf zwei Gruppen von Jugendlichen. Die einen möchten nur abhängen und in Ruhe gelassen werden. Mit dem Jugendplatz in der Spitalstraße können wir ihnen einen Ort anbieten an dem sie sich treffen können. Die zweite Gruppe sind Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Jugendarbeit der Vereine integriert sind. Beispielsweise, weil sie aus sozial schwachen Familien kommen und das Geld fehlt. Ich finde es ist eine super Leistung, dass man in der Osteria diesen Jugendlichen jetzt einen Treffpunkt bieten kann.

SZ: Was steht in Sachen Jugendarbeit in diesem Jahr auf der Agenda?

Burth: Das „Wir-können-anders“-Projekt, kurz Wika, startet im Januar und wird von Yauhen Lukashevich betreut. Bei Wika geht es um präventive Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Gewalt und Alkohol.

Fasnet

SZ: 2012 ist für die Narren in Aulendorf ein besonderes Jahr. Zum einen richtet die Narrenzunft das Landschafttreffen aus und zum anderen feiern sie „333 Jahre Narrenfreiheit in Aulendorf“. Was bedeutet das für die Stadt Aulendorf?

Burth Für die Stadt ist es die Gelegenheit sich den Besuchern anders darzustellen, als sich manche Aulendorf vorstellen. Denn wir sind eine liebenswerte Stadt, die viel zu bieten hat, wie beispielswiese das Ensemble Schloss-Hofgarten-Hexeneck. In Aulendorf ist die Fasnet sehr traditionell und tief verankert. Da hat jeder mindestens ein Häs daheim. Dass wir in Aulendorf 333 Jahre Narrenfreiheit feiern können, ist etwas besonders und das wird gebührend gefeiert.

SZ: Wie werden Sie in die Fasnet eingebunden sein?

Burth: Die Stadt wird zum Landschaftstreffen die Gäste bei einem Empfang begrüßen. Außerdem werde ich an den verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen.

Bürgerschaftliches Engagement

SZ: Die Aulendorfer engagieren sich in einer Vielzahl von Vereinen und Initiativen. Dieses Bürgerschaftliche Engagement möchten Sie ab diesem Jahr würdigen. Wie sieht dies konkret aus?

Burth: Wir haben im Gemeinderat eine Ehrungsrichtline verabschiedet. Wir bereiten derzeit einen Ehrungsabend für Bürger vor, die sich ehrenamtlich engagieren. Er soll im Frühjahr stattfinden. Wenn man sich bürgerschaftliches Engagement von den Leuten erhofft und wünscht, dann muss man den Rahmen dafür schaffen. Der Bürgermeister, die Stadtverwaltung und der Gemeinderat müssen verlässliche Partner sein. Ich möchte eine Anerkennungskultur schaffen und das bürgerschaftliche Engagement öffentlich würdigen.