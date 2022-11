Die DAV-Sektion Aulendorf hat eine neue Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder der Sektion Aulendorf haben bei ihrer 60. Jahreshauptversammlung am 11. November eine neue Vorstandschaft gewählt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Willi Wurth hatte seit 21 Jahren das Amt des Vorsitzenden inne und stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Tourenwart und langjähriger Weggefährte Klaus Frey würdigte in seiner Rede Willi Wurths außerordentliches Engagement sowie seine richtungsweisende Arbeit. Dabei hob er insbesondere Willi Wurths Initiative zur Errichtung der Kletterwand in der Schulsporthalle hervor, die der Sektion eine bemerkenswerte Weiterentwicklung und ein fundiertes Wachstum ermöglichte. Am Ende seiner Rede plädierte Klaus Frey dafür, Willi Wurth für seine herausragende Arbeit mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglied auszuzeichnen. Die zahlreichen anwesenden Besucher stimmten dem gerne zu und verabschiedeten ihren bisherigen Vorsitzenden Willi Wurth mit langanhaltendem Applaus.

Die Nachfolge von Willi Wurth tritt der bisherige Naturschutzreferent Frank Lippik an. Jürgen Groß wurde als zweiter Vorstand in seinem Amt bestätigt. Bestätigt wurden auch Tourenwart Klaus Frey, Schatzmeister Dieter Gruber und Schriftführerin Barbara Gruber. Neu hinzugekommen ist Sonja Bormann. Sie tritt die Nachfolge von Uschi Groß als Familiengruppenleiterin und Jugendreferentin an. Klaus-Peter Romer (Hüttenwart), Ernst Großmann (Naturschutz) und Michael Markert (Klettern) unterstützen die Vorstandschaft in ihren jeweiligen Funktionen als Beiräte.

In den wohlverdienten Tourenleiter-Ruhestand wurde mit 80 Jahren auch Walter Reuter verabschiedet. Als Dank für seinen unermüdlichen Einsatz für den Alpenverein und die Sektion wurde er von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Verabschiedet wurde auch die bisherige Familiengruppenleiterin, Jugendreferentin und Organisatorin der Klettergruppe Uschi Groß. Willi Wurth würdigte in seiner Dankesrede ihr Engagement und betonte, dass sie in den 15 Jahren ihrer Tätigkeit viel bewegen konnte.

Zum Ende der Versammlung konnten auch dieses Jahr zahlreiche Mitglieder für ihre 25-, 40, 50- und sogar 70-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden.