Die Bahnhofsmission Aulendorf wird 75: Eine Insel der Zuflucht in Zeiten großer Not

Der Jubiläumsgottesdienst und die 75-Jahr-Feier sind für Freitag, 15. Januar, 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin und mit geladenen Gästen im Marmorsaal geplant. Schirmherr und einer der Redner ist nach Angaben der Bahnhofsmission Ravensburgs Landrat Harald Sievers. Das verschobene Friedensfest am Bahnhof (mit anderen Gruppierungen der Stadt) ist für Samstag, 8. Mai, um 15 Uhr geplant. Es wurde bewusst auf den Tag des offiziellen Kriegsendes gelegt und hätte ebenfalls bereits in diesem Jahr stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verlegt.

Träger der Bahnhofsmission Aulendorf ist „IN VIA“ – Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die Bahnhofsmission Aulendorf sucht dringend neue Ehrenamtliche. Kontakt: Ulrich Köpfler, Telefon 07525/9214886, E.Mail aulendorf@bahnhofsmission.de. Weitere Infos unter: www.bahnhofsmission.de (kik)