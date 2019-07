Deutsche Bahn löscht den Durst der Gäste

Derzeit stehen auf den Bahnhöfen im Bereich DB Regio, Region Baden-Württemberg, so wie hier in Aulendorf überall Getränkekisten mit Mineralwasser zum kostenlosen Mitnehmen bereit. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die hohen Temperaturen erträglich zu gestalten – Bitte bedienen Sie sich! - Ihre DB Regio, Region Baden-Württemberg“, ist auf beigefügten Plakaten zu lesen. Die Reisenden nehmen die Aktion rundweg positiv an, so auch Emily Witt aus Bad Schussenried oder Bernd Friedrich aus Aulendorf, der die SZ auf diese Aktion aufmerksam machte. Foto: Claudia Buchmüller