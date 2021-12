Der Wunsch nach Normalität ist groß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Manchem Spaziergänger zauberte die Begegnung mit der bunten Kinderschar trotz des trüben Novemberwetters ein Lächeln auf das Gesicht. Zusammen mit vier weiteren Fachkräften und einer Auszubildenden hatte sich Melanie Rebholz, Leiterin des evangelischen Thomas-Kindergartens mit 18 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren zum Naturfreibad Steegersee aufgemacht. Hier erfuhren die Kinder im Rahmen des monatlichen Naturtages auf dem Erlebnispfad rund um den Steege viel Wissenswertes über Tier- und Pflanzenwelt Oberschwabens. Eine Hundebesitzerin auf ihrer täglichen Runde im Gespräch mit der SZ: „Das tut einem in der Seele gut inmitten der vielen Schreckensnachrichten, die uns tag-,täglich erreichen. Schreiben sie doch mal über so etwas. Sonst glaubt man irgendwann gar nicht mehr, dass es auch noch so was wie Normalität gibt.“