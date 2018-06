Der Stadtlauf heißt jetzt „Strong Run“

Höher, härter, steiler: So soll der Zehn-Kilometer-Lauf des Stadtlaufs Aulendorf am Freitag, 5. Juli werden. Die SGA Yetis haben die Veranstaltung daher in „Strong Run“, (zu deutsch: starker Lauf) umbenannt. „Die Teilnehmerzahlen sind in den vergangenen Jahren stagniert. Mit dem neuen Konzept wollen wir mehr Leute ansprechen“, sagt Matthias Thaler. Brigitte Thaler ergänzt: „Wir wollen die alten Läufer nicht vergraulen, sondern sie sollen mitlaufen“.

Mattias Thaler hat die Hauptorganisation von Torsten Moch übernommen, der in den vergangenen zehn Jahren den Stadtlauf in Aulendorf federführend organisiert hatte. Laut Matthias Thaler sind gerade die großen und schweren Läufe wie die 30-Kilometer-Läufe oder Marathonläufe sehr beliebt. „Da sind zum Teil 7000 Leute am Start wie beispielsweise beim Hermannslauf“, sagt er.

In Aulendorf bleibt die Strecke des Hauptlaufes zwar bei zehn Kilometern, aber die Läufer werden 275 Höhenmeter zu überwinden haben. „An der Metzgerei Huber geht es den Berg hoch und am Park bis hoch zur Spitze. Der Lauf geht über fünf Runden mit jeweils zwei Kilometern“, erklärt Brigitte Thaler. Um die Läufer an den steilen Bergen zu motivieren, suchen die SGA Yetis Freiwillige, die die Läufer anfeuern und für Stimmung sorgen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird der diesjährige Hauptlauf nicht in die Bestenlisten aufgenommen. „Das ist uninteressant geworden, da die Hänge steil sind. Die Läufer werden keine Bestzeiten laufen können“, erklärt Matthias Thaler.

Als zusätzliche Motivation gibt es das „Strong Run Duo“. „Wir haben eine Kooperation mit dem Reutener Brunnenfestlauf“, sagt Brigitte Thaler. Wer an beiden Läufen teilnimmt und die Ziellinie passiert, nimmt an einer gemeinsamen Wertung teil. „Die Strecke in Reute ist schnell und die in Aulendorf ist hart wegen den Höhenmetern“, sagt sie und betont gleichzeitig: „Die 275 Höhenmeter gelten nur für den Hauptlauf, also den Strong Run. Die Kinder- und Jugendläufe und der Nordic-Walking-Lauf bleiben in Aulendorf auf den gewohnten Strecken.“

Schulklassen können am Duo in Aulendorf und Reute ebenfalls teilnehmen. „Klassen, die beim Staffelwettbewerb teilnehmen, rennen um den Raiba-Cup“, sagt Brigitte Thaler. Zudem gebe es für die Schüler Wanderpokale, Preisgelder und Urkunden als Anreiz.

Die Nordic-Walking-Läufer waren im vergangenen Jahr erstmals in Aulendorf an den Start gegangen. Der Lauf hat sich laut Brigitte Thaler bewährt und wird daher wieder angeboten. „Es ist eine landschaftlich schöne Strecke mit Alpenblick, wenn das Wetter mitspielt“, sagt sie. Zudem laufe der Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp mit.

Start und Ziel haben die Organisatoren auf den Bereich Bistro Kaktus, Alte Apotheke und Kimo Kebab verlegt. „Hier konzentriert sich alles“, erklärt Matthias Thaler. Denn neben Start und Ziel ist dort auch die Bewirtung des Grundschul-Fördervereins und der Schlossbrauerei Aulendorf sowie die „Afterrun-Party“ mit Live-Musik. „Die Party hat sich im vergangenen Jahr total bewährt. Das war ein super Abend. Dieses Jahr haben Kaktus und Kimo die Band Lollypop eingeladen, Die haben ihr 20-Jähriges “, erzählt Brigitte Thaler. Neu war im vergangenen Jahr auch die Verlegung des Termins auf einen Freitagabend. Das möchten die Organisatoren in diesem Jahr beibehalten. „Wenn das Wetter passt, hoffen wir auf eine rege Teilnahme“, sagt Brigitte Thaler.

Neben den Motivatoren für die Berge, suchen die SGA Yetis Aulendorf ehrenamtliche Helfer für die Sport-Veranstaltung. „Wir brauchen rund 60 Leute als Streckenposten sowie für Start und Ziel“, sagt Brigitte Thaler. Koordinator für die Ehrenamtlichen ist Albert Unger.