Der SAV Aulendorf auf Ausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Morgenstund hat Gold im Mund“ haben sich die 17 Wanderer des SAV Aulendorf gesagt und trafen sich am Bahnhof Aulendorf zur gemeinsamen Fahrt mit dem Zug nach Sigmaringendorf. Elf Mitglieder hatten das 9-Euro-Ticket und der Rest fuhr mit der Tageskarte. Bei schönstem Wanderwetter ging es los.

Auf einem schönen Weg gingen wir den Berg nach Josefslust hoch. Jeder freute sich auf die ebenen, schattigen Waldwege mit alten knorrigen Bäumen im Hohenzollernschen Wildpark. Bald waren wir am Ablacher Weiher angekommen und konnten so eine Trinkpause einlegen. Über eine „Leiter“ konnten wir dann den Wildpark verlassen, durch eine Unterführung gelangten wir auf die alte Krauchenwieser Straße und bestaunten die „ Allee der 100-jährigen Sigmaringer“ (die Stadt spendet den Hundertjährigen zum Geburtstag einen Obstbaum). Weiter ging es zur Josefskapelle mit schönem Ausblick über Sigmaringen. Über einen steilen Weg abwärts waren wir dann am Heimatmuseum Runder Turm angekommen. Hier stellten wir dann fest, dass ein großes Stadtfest stattfand. Über den Leopoldsplatz gingen wir in Richtung Rathaus und mischten uns ins Festgetümmle. Mit Wurst und Wecken oder andere mit Pizza und so weiter ließen wir es uns gutgehen. Auf kurzem Weg durch den Prinzengarten kamen wir dann am Bahnhof an. Um circa 15 Uhr erreichten wir Aulendorf.

Die nächste Wanderung findet am 10. Juli statt. Wir erwandern den Wasserweg in Bad Saulgau.