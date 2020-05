Er bat Familienangehörige, ihm Begriffe zu nennen, um die herum der Aulendorfer Niklas Gentner eine kurze Geschichte spinnen wollte. Das Begriffe-Schreib-Spiel nahm ungewöhnliche Ausmaße an. Heraus kam die Kurzgeschichte „Der Renteneintritt“, die die „Schwäbische Zeitung“ im folgenden veröffentlicht.

Die 19 Begriffe lauten: Elektroauto, Fensterputzer, Wikingerschach, Hysterie, Gummibaum, Eiswasser, adäquat, hoffnungsvoll, Frostschutzmittel, Sonnenbrand, Gravitation, Leberkäswecken, Kommunismus, Kaktus, Perspektive, Baum, Jugend, Familie und aktiv. Daraus entstand die Kurzgeschichte: „Der Renteneintritt“

Kapitel 1: Eine lange Nacht

„Trrrr …Trrrr … Trrrr“ bimmelte die kleine Funkuhr auf Gertruds Nachtisch in ohrenbetäubender Lautstärke. „ Ach Mist!“ brummte Gertrud schläfrig. Es war 7.15 Uhr am Morgen des 1. September 2007, einem Donnerstag, und zugleich der erste Tag von Gertruds wohlverdienter Rente. Nachdem Sie gestern um 17 Uhr feierlich von ihren Kollegen verabschiedet wurde, fuhr sie zu ihrer Wohnung in der Hölderlinstraße in Tübingen, wo ihre beiden besten Freundinnen Amelie und Margit, die die Freiheiten des Renterdaseins bereits seit geraumer Zeit genießen dürfen und mit denen sie seit ihrer Kindheit befreundet ist, auf sie warteten. Sie hatten vereinbart, jetzt, da nun auch Gertrud die Fesseln der Arbeitswelt endlich ablegen konnte, erst einmal ausgiebig die Sau rauszulassen. Gesagt… getan. Wie in die Zeiten ihrer Jugend zurückversetzt, leerten sie genüsslich und mit beeindruckendem Tempo jeweils eine Flasche Rotwein, machten sich danach auf in die Altstadt Tübingens und verbrachten bis in die frühen Morgenstunden feucht-fröhliche Stunden in den Kneipen ihrer Heimatstadt. Gut beschwipst kehrte Getrud nach einem anständigen Schlummertrunk kurz vor Sonnenaufgang wieder in ihrer Wohnung an und schlief mit dem Wissen ein, am nächsten Morgen nicht zur Arbeit zu müssen und sie bis weit in die Mittagsstunden entspannt vor sich hindösen konnte.

Doch nun starrte sie gereizt und mit brummendem Schädel an die Decke ihres Zimmers und verfluchte ihr Versäumnis, dass sie gestern nicht mehr dran gedacht hatte, ihren Wecker auszuschalten. Dieser schallerte indessen weiterhin sein schrilles „Trrrr… Trrrr… Trrrr“ in den Raum und machte keine Anstalten, demnächst wieder damit aufzuhören. Voller Hysterie stieg Getrud aus ihrem Bett und schlug auf den Wecker ein, dass dieser endlich Ruhe gab. Sichtlich genervt stand Getrud ihrem Schlafzimmer und schaute gequält aus dem Fenster Richtung Hölderlinplatz, wo reges Menschentreiben die Straßen beherrschte. Ihr war klar, dass sie nun sowieso nicht mehr einschlafen konnte und anstatt sich wieder ins Bett zu legen, zog sie sich stattdessen müde ihren pinken Pyjama an. Danach trottete sie langsam Richtung Badezimmer und drehte den Wasserhahn soweit es ging nach rechts auf, lies das Becken volllaufen. Als es bis zum Rand aufgefüllt war, schmiss sie noch einige Würfel Eis aus dem Gefrierschrank dazu und tunkte dann unter lautem Stöhnen ihr Gesicht in das Eiswasser. Mit diesem Kick stiefelte sie in die Küche und schmollte leise: „Den ersten Tag meiner Rente hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt hatte… aber na gut, jetzt kann ich wenigstens entspannt frühstücken.“

In der Küche angekommen öffnete sie hoffnungsvoll den Kühlschrank und musste ernüchternd feststellen, dass leider nur noch ein halb gegessener Vanillejoghurt, ein kleines Stückchen Schimmelkäse und vier Oliven da waren. In den restlichen Schubladen fand sie nur noch einen halben Sesamwecken und eine harte Vollkornbrotscheibe vom Vortag. Frischen Kaffee konnte sie sich aufgrund ihrer kaputten Kaffeemaschine, die erst zwei Tage zuvor den Geist aufgab, auch nicht aufbrühen und so blieb ihr zu der eh schon dürftigen Mahlzeit nur noch eine Viertel Flasche lahmes Sprudelwasser (Normalerweise ist Gertrud nicht so knapp aufgestellt was die Nahrungsmittelversorgung angeht. In den letzten zwei Wochen hatte sie allerdings sehr viel auf der Arbeit zu tun und musste auch noch einiges für den bevorstehenden Renteneintritt vorbereiten, sodass sie nicht mehr zum Einkaufen kam). Zwar schmeckte ihr improvisierter Morgenschmaus nicht besonders hervorragend und die Nebenwirkungen des Alkohols, der bis in die Nacht reichlich floss, sorgten auch nicht für die beste Gemütslage, aber naja, immerhin besser als wenn sie gar nichts gehabt hätte…

Kapitel 2: „All the Single Ladies“

Einigermaßen gestärkt vom Frühstück verabschiedeten sich nun auch Gertruds Kopfschmerzen und einigermaßen besser gelaunt zog sie sich ihre Schuhe an, um nach der Post zu schauen.

Donnerstags brachte der Briefträger für gewöhnlich nur die Tübinger Tageszeitung und am Monats Anfang die Cosmopolitan. Aufgrund ihrer körperlichen Verfassung kam ihr das an diesem Tag gerade gelegen und sie freute sich schon darauf, dass sie sich am Mittag in Ruhe die neuesten Nachrichten durchlesen konnte. Doch als so erwartungslos die Metallklappe des Briefkastens öffnet, der übrigens die Büste von George Clooney mit Oberkörper und Armen darstellt, und sich den Inhalt durchschaut, muss sie überrascht feststellen, dass neben dem üblichen Kram noch ein Brief von der „Mr. Propper GmbH“ dabei war. Als sie das Gesicht eines älteren, freundlich lächelnden Herren sieht, fiel ihr wieder ein, dass sie ja für heute Morgen einen Fensterputzer für ihren Wintergarten bestellt hatte. Genervt von diesem unerwarteten Wechsel ihres Plans für den Morgen ging sie zurück ins Haus und räumte noch ein wenig die restlichen Spuren des Vortags auf, dass es nicht allzu dreckig aussieht, wenn Mr. Proppers Mitarbeiter kommt. Um 10 Uhr läutete es dann an der Haustür ihrer Wohnung und ein junger Mann mit reichlich Putzutensilien begrüßte Gertrud höflich. Mürrisch führte sie ihn in Richtung ihres Wintergartens und zeigte ihm, dass er die Scheiben auf der Außenseite sauber machen sollte. Jedoch merkte Gertrud schnell, dass der Arbeiter der deutschen Sprache nicht ganz mächtig war und dieser wahrscheinlich aus einem französisch angehauchten Elternhaus stammte. Nichtsdestotrotz versuchte sie ihr bestes und nachdem sie sich sicher war, ihm die zu putzenden Flächen verständlich erklärt zu haben, überließ sie ihm seine Arbeitsstelle und watschelte ins Badezimmer. Dort ließ sie sich ein warmes Schaumbad ein und genoss das wärmende Wasser, während sie die Juni-Cosmopolitan, in der u.a. die besten Gurken-Salbei-Kiwi-Beautymasken sowie die neusten Sommermodetrends vorgestellt wurden, durchstöberte. Nach gut 15 Minuten vernahm Gertud auf einmal laute Geräusche und entrüstet stieg sie aus der Wanne, um nachzusehen, was denn dort los ist. Nur im Bademantel bekleidet machte sie sich auf die Suche und schnell hatte sie die Ursache bzw. den Verursacher herausgefunden: der französische Mr. Propper hatte ihren Radio auf volle Lautstärke aufgedreht, tanzte zu „Single Ladies“ von Beyoncé und schrubbte die Fenster ihres Wintergartens sehr großzügig und mit reichlich Schaumwasser... und dann auch noch auf der falschen Seite! Völlig erzürnt zog sie den Stecker des Radios aus der Steckdose, schnauzte den eingeschüchterten Franzosen an und jagte ihn aus dem Haus. Daraufhin trocknete sie wütend den Boden ihres Wintergarten, den Mr. Propper höchstpersönlich unter Wasser gesetzt hatte, und ließ das nun kalte Wasser aus ihrer Badewanne. Sie zog sich an stapfte in ihr Wohnzimmer, wo sie sich müde in den Sessel hockte. „So ein Vollidiot!“ beschimpfte Gertrud den Fensterputzer und schloss ihre Augen, um sich wieder zu beruhigen.

Kapitel 3: Zum Glück nur eine Kleinigkeit

Doch lange hielt die Ruhe nicht an, denn nach wenigen Minuten bimmelte ihr Telefon mit Bobby McFerrins Song „Don’t Worry Be Happy“. Sie lief gereizt zum Hörer und meldete sich mit einem griesgrämigen „Ja… hallo?!“. Am anderen Ende der Leitung war die Autowerkstatt, zu der sie vor kurzem ihr Elektroauto zum Inspektion brachte. Sie seien nun fertig und Gertrud könne ihr Fahrzeug wieder abholen. Dies schien ihr zwar keine große Herausforderung und diese Kleinigkeit sollte ja schnell erledigt sein, aber dennoch wäre sie natürlich lieber zu Hause geblieben.

Eine halbe Stunde später war sie dann auch schon unterwegs zur nächsten Bushaltestelle. Dort angekommen, holte sie ein Buch aus ihrem Rucksack und lehnte sich an einen kleinen Apfelbaum, der bereits einige reife Äpfel trug. Vertieft in ihr Buch „Der Tod auf der Schippe. Oder was Archäologen sonst so finden“ von Angelika Franz, bekam sie von den Geschehnissen und dem regen Menschentreiben um sie herum nichts mehr mit. Doch plötzlich spürte sie etwas Warmes an ihrem Hosenbein und erhob überrascht ihren Blick von ihrem Lesestoff. Erschrocken stellte sie fest, dass sich gerade ein kleiner, gefleckter Dalmatiner daran zu schaffen machten, das Revier um den Baum herum großflächig als sein Herrschaftsgebiet zu markieren.

Gertrud fuhr erzürnt hoch und nachdem sie den Hund unsanft weggestoßen hatte, maulte sie den jugendlichen Hundebesitzer forsch an, ob er denn keine Augen im Schädel habe und er in Zukunft gefälligst danach schauen solle, wohin der dämlicher Köter seinen Blaseninhalt entleert. Der picklige Teenager winkte lediglich genervt ab, steckte sich wieder die Kopfhörer in die Ohren und widmete seine volle Aufmerksamkeit lieber wieder dem stämmigen Schäferhund, den er gerade im „Dog Simulator“ auf seinem Handybildschirm Gassi führte. Gertrud regte sich noch weiter tierisch über den Jungen und seinen dackligen Dalmatiner und warf ihnen allerlei Schimpfwörter an den Kopf, die so manchen alteingesessenen Bauern hätten bleich werden lassen. Als sie merkte, dass ihre verbalen Attacken keinerlei Wirkung zeigten und keinen Weg in das junge Kleinhirn fanden, schnaufte Gertrud nur abschätzend auf und trat mit verärgert gegen den Apfelbaum. Zu allem Überfluss löste sich dadurch ein großer, bereits verschimmelter Apfel und landetet direkt auf Gertruds Dauerwelle, die sie sich zur Entspannung direkt nach der Mr. Propper-Eskalation frisch hergerichtet hatte. Mit Hundeurin und fauligem Apfelsaft besudelt ging Gertrud ungehalten wieder in ihre Wohnung, um sich sauber zu machen und wieder neu einzukleiden. Nur hatte sie schon länger nicht mehr Wäsche gemacht und so musste sie sich mit einer alten Jeans und einem verwaschenen Pulli begnügen. Als sie bereits gehen wollte, da die nächste Bahn in die Stadt schon 10 Minuten später abfuhr, sah sie, dass sie in letzter Zeit ganz vergessen hatte, ihre Pflanzen zu gießen. Hastig befüllte sie daher ihre Wasserkanne und bewässerte im Schnelldruchgang die zahlreichen Pflanzen ihrer Wohnung. Ungeachtet auf die Pflanzenart goss mal reichlich, mal eher zaghaft und so stand letztendlich der kleine Kaktus völlig unter Wasser, wohingegen ihr großer Gummibaum und die wasserliebenden Tomaten nur einen kleinen Spritzer des edlen Nass abbekamen… aber naja, in der Hektik passiert sowas nun mal relativ schnell…

Kapitel 4: Das Fotoshooting

Nachdem Gertrud nun endlich wieder aus ihrer Wohnung auf dem Weg zur Haltestelle war, musste sie beim Blick auf ihre Mickey-Mouse-Armbanduhr leider feststellen, dass sie es trotz ihrer Eile nicht rechtzeitig schaffte. So musste sie nun doch noch volle 40 min auf den nächsten Bus warten und kam erst gegen 13.30 Uhr zu ihrer Autowerkstatt. Die Übergabe ihres Elektro-Smart verlief zum Glück problemlos und die TÜV-Prüfer teilten ihr lediglich mit, dass sie für den kommenden Winter noch Frostschutzmittel nachfüllen müsse.

Gertrud beschloss, dies bei ihrer Heimkehr direkt zu erledigen, sich aber davor noch einen Happen zum Essen genehmigen wolle. Zumal sie seit dem spärlichen Frühstück nichts mehr zwischen den Zähnen hatte und sie durch die verschiedenen Eskapaden, die sie durchgemacht hatte, wieder ziemlich hungrig war. Nachdem sie ihren Smart wieder übernommen hatte, fuhr sie also zum nächsten Metzger und kaufte sich dort einen extra großen Leberkäswecken mit reichlich Ketchup. Sie hockte sich daraufhin auf die nächste Parkbank, um dort in Ruhe ihre fleischige Köstlichkeit genießen zu können. Mittlerweile war es auch schon viertel nach 14 Uhr und auch die Straßen wurden nach der hektischen Mittagspause wieder etwas ruhiger.

Entspannt saß Gertrud auf der Bank und wollte gerade in ihren LKW beißen, als sich ihr Handy mit „Don’t Worry Be Happy“ meldete. Genervt von dieser Störung legte sie ihren Wecken zur Seite und nahm den Anruf entgegen. Zu hören war ihre leicht aufgebrachte Tochter, die ihre Mutter fragte, wo sie denn bliebe und sie schon seit 15 min auf sie warten würden. Vorerst überrascht, was ihre Tochter denn meine, erinnerte sie sich schnell wieder daran: heute war ja das Fotoshooting mit ihrer Familie vereinbart, das Gertrud von ihren Kindern zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen hatte und das am ersten Tag ihrer Rente als Dankeschön für ihre jahrelange Arbeit stattfinden sollte.

Hektisch sagte sie, sie mache sich sofort auf den Weg und sie so schnell wie möglich da sei. Eilig packte sie ihren Leberkäswecken in ihren Rucksack und rannte zu ihrem Auto.

Dank einer grünen Welle erreichte sie bereits nach 10 min den vereinbarten Treffpunkt am Tübinger Schloss, wo ihre Kinder, Enkelkinder und der Fotograf ungeduldig warteten.

Mit einem lauten „Hallo zusammen“ begrüßte sie ihre Verwandten und entschuldigte sich für ihre Verspätung.

Gertrud war wegen dem Hundeunfall mit der alten, zerrissenen Jeans, die zudem noch mit

pinken Plastikkristallen verziert war, und dem alten, labbrigen ACDC-Pulli nicht ganz so adäquat gekleidet und zwischen ihren fein gekleideten Kindern und Enkelkindern sah sie aus wie wenn sich Olivia Jones zwischen einem katholischen Jungenchor tummeln würde.

Dennoch konnten sie bei dieser wundbaren Kulisse mit Blick über die Tübinger Altstadt schöne Aufnahmen machen, bei denen Oma Gertrud stets im Mittelpunkt stand. Nach rund 45 Minuten musste der Fotograf jedoch leider schon wieder weiter, aber Gertrud war trotzdem sehr glücklich und freute sich über das hervorragende Geschenk.

Da sich ihre Familienmitglieder für diesen Tag extra frei genommen hatten, beschlossen sie, noch zusammen zum Grundstück ihres ältesten Sohnes zu fahren, das in einer ruhigen Gegend außerhalb der Stadt lag, um dort gemeinsam den Nachmittag zu verbringen.

Kapitel 5: Das Duell

Als sie nach gut 30 min endlich den dichten Nachmittagsverkehr der Tübinger Innenstadt hinter sich gelassen hatten, kamen sie um 16 Uhr an dem kleinen Grundstück an. Munter gestimmt tratschten die Familienmitglieder bei Kaffee und Kuchen mal wieder ausgiebig miteinander und erzählten sich die neuesten Stories. Gertrud fühlte sich nun nicht mehr ganz so angespannt und konnte entspannt die wärmenden Strahlen der spätsommerlichen Nachmittagssonne genießen. Nach einer guten Stunde forderten Gertruds Enkelkinder die Älteren zu einem Match Wikingerschach auf. Diese kamen der Herausforderung gerne nach und schon 5 Minuten später standen sich die beiden Generationen auf dem Spielfeld gegenüber. Nach einer Weile lag Gertruds Team mit knappem Vorsprung in Führung und da sie nur noch einen Holzklotz umwerfen mussten, war die Anspannung groß. Da Gertrud selbst beim Spiel bisher noch nicht ganz so aktiv gewesen war, sollte sie den letzten Versuch wagen, den noch verbliebenen gegnerischen Klotz umzuwerfen. Diese stand nun da und hielt nervös den Wurfstock in ihren verschwitzten Händen. Just in diesem Momente musste sie an einen Nachmittag vor 5 Jahren zurückdenken, als sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann zu Hause auf der Couch saß und einen spannenden Showdown im Fernsehen verfolgte. Es handelte sich dabei um ein äußerst brisantes Schachmatch auf der internationalen Raumstation ISS zwischen den Russen und Amerikanern. Bei dem Spiel ging es um die letzten, heiß begehrten Vanillepuddingpackungen, die auf der Station zu diesem Zeitpunkt noch auf Vorrat waren. Bei diesem Duell, das in den 80er-Jahren als ultimativen Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus publik gemacht worden wäre, traten der russische Kosmonaut Waleri Korsun und die amerikanische Astronautin Peggy Whitson gegeneinander an. Dabei hatte ebenfalls wie Gertrud die Amerikanerin den entscheidenden Zug. Diesen konnte sie meisterhaft vollziehen und konnte sich somit über die letzten Vanillepuddings freuen. Die beiden Russen mussten sich danach mit den nach Lakritz schmeckenden Schokopuddings begnügen.

Nun lag es an Gertrud, den entscheidenden Wurf zum Sieg auszuführen. Unter den lauten Anfeuerungsrufen ihrer Teamkameradinnen und Kameraden und den ebenso nicht minder leiseren Buh-Rufen der Jünglingsgeneration auf der anderen Seite holte sie aus und schleuderte den Holzstab in Richtung Spielfeldmitte. Angespannt verfolgten beide Parteien dessen Flugbahn und jubelnd sah Gertrud, wie der Stab den Klotz umhaute. Jubelnd sprang Getrud auf und klatschte in die Hände. Doch erstaunt musste sie feststellen, dass die anderen ihrer Mannschaft im Gegensatz zu ihr nicht in Freudejubel ausbrachen, sondern traurig den Blick sengten. Fragend blickte sie zu den klatschenden und lachenden Kindern. Diese sagten in freundlichem, aber triumphierendem Ton: „Ach Oma, das war das falsche Ziel. Du hast den König umgeworfen und nicht unseren Klotz!“. Somit hatten die Kinder automatisch gewonnen. Da hat mir die Gravitation unserer Erde wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht wäre es ja unter den gleichen Bedingungen wie beim international Schachshowdown anders ausgegangen, schmunzelte Gertrud.

Traurig über die Niederlage aber dennoch fröhlich über das spannende und lustige Spiel setzte sich Gertrud wieder zurück an den Tisch und aß noch ein Stückchen Küchen, während sie wieder gelassen mit ihren Kindern und deren Ehepartnern quasselte. Die Kinder vertrieben indessen weiter ihre Zeit beim gemeinsamen Versteck-spielen.

Nach einer guten Stunde war es bereits kurz nach halb 7 und da sich schon einige Kinder einen Sonnenbrand geholt hatten, beschlossen sie nach allgemeiner Zustimmung, sich nun wieder in Richtung Heimat aufzumachen. Viele Umarmungen später und nachdem sie vereinbart hatten, sich in Zukunft öfters für solche Familiennachmittage zu verabreden, schlenderte Getrud lässig zum Parkplatz. Nachdem sie in ihrem Smart saß, schaltete sie den Motor ein und fuhr mit laut aufgedrehtem „Sweet Home Alabama“ zurück zu ihrer Wohnung.

Kapitel 6: Die Rabattfalle

Dort angekommen stellte sie ihren Wagen vor die Garage und schloss für einen kurzen Augenblick ihre Augen. Sie dachte daran, dass sie heute zwar einigen Stress hatte, sie aber der schöne Nachmittag mit ihrer Familie doch wieder zur Ruhe kommen ließ. Beim Aussteigen erinnerte sich daran, dass sie ja noch das Frostschutzmittel nachfüllen wollte und sie diese Kleinigkeit ja wohl noch hinbekommen sollte.

Nachdem sie ihren Rucksack aus dem Auto geholt und ihn in die Küche gestellt hatte, suchte sie in ihrem relativ großen Abstellraum nach dem Kanister mit dem benötigten Mittel. Gertrud hatte vor mehreren Jahren einen großen 5-Liter-Kanister mit Frostschutzmittel befüllt, da sie gerne genügend davon auf Lager hat, aber sie nicht so viele einzelne Flaschen herumstehen haben möchte. Zu ihrem Verzweifeln war allerdings die alte Glühbirne in der Kammer kaputt und so musste sie sich volle 10 Minuten zwischen Töpfen, Kartons, Spielgeräten und vielem mehr herumschlagen, bis sie endlich den Kanister gefunden hatte.

Anschließend ging sie wieder zu ihrem kleinen Smart und füllte den Wischwasserbehälter im richtigen Verhältnis zum Leitungswasser mit dem Schutzmittel auf. Froh darüber, dass wenigstens das Einfüllen problemlos klappte, drehte sie die Deckel des Kanisters und der Wischwasseranlage wieder zu und hockte sich in ihr Auto, um sicherheitshalber zu prüfen, ob die Düsen auch richtig funktionieren. Nachdem sie den Hebel betätigt hatte und zufrieden sah, dass das Wischwasser einwandfrei auf die Autoscheibe verteilt wurde, lehnte sie sich in den Fahrersitz zurück und wartete bis die Scheiben wieder frei waren.

Doch die Scheiben wurden komischerweise nicht sauber und ein schmieriger Film bildete sich auf dem ganzen Glas. Entsetzt schalte Gertrud noch einmal die Scheibenwischer ein, doch die erhoffte Wirkung blieb aus und vielmehr wurde die Sicht aus dem Fenster nur noch drüber und schlechter. Verwirrt stieg Gertrud aus dem Auto und ging zu dem Kanister mit dem vermeintlichen Frostschutzmittel. Auf diesem Stand zwar nicht drauf, was darin war aber da sie normalerweise nur einen 5-Liter-Kanister in ihrer Wohnung hat, war sie sich sicher gewesen, dass es sich natürlich um das richtige Mittel handele. Doch nachdem sie den Deckel aufgeschraubt hatte und sich die Flüssigkeit anschaute, musste sie entgeistert feststellen, dass der Behälter mit Olivenöl gefüllt war. „Ach verdammt!“ schrie Gertrud laut auf und sie vermaledeite den Tag, als sie im LIDL einkaufen war und auf das verlockende Angebot „Fünf 1-Liter-Olivenölflaschen + praktischem 5-Liter-Kanister ohne Beschriftung für jeden Zweck zum Preis von nur 2,5 Flaschen Olivenöl“ eingegangen ist. Wütend schmiss sie den Kanister zur Seite und ging wieder zurück ins Haus. Sie hatte nun wirklich nicht mehr die Muße dazu, ihren Smart zu putzen!

Kapitel 7: Eine kalte Überraschung

Nach dem Ölunfall trottete sie erschöpft und ausgelaugt zurück in ihre Küche. Es war mittlerweile 20.30 Uhr, die letzten Sonnenstrahlen waren gerade noch zu erkennen und allmählich legte sich die Dunkelheit über die Stadt. Gertrud ließ ihren ersten Pensionstag noch einmal Revue passieren und war sehr bedrückt darüber, wie dieser verlaufen war. „So einen Scheißtag hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, ich hatte wirklich eine bessere Perspektive für meinen ersten Tag in Pension! Da wäre ich sogar lieber noch zur Arbeit gegangen!“ schnauzte sie und trat gegen ihren Metallmülleimer. Zu allem Überfluss zeigte auch dieser noch einen gedanklichen Mittelfinger zu Gertrud und flog mit lautem Klirren um, sodass sich dessen Inhalt weit über den kalten Fußboden verteilte. Gertrud fluchte leise auf und sank ermattet in den Küchenstuhl.

Stumm saß sie nur da und starrte gedankenlos auf den großflächig verteilten Müll auf ihrem Küchenboden. Nach gut 15 Minuten fasste sie wieder einen klaren Gedanken, erhob sich schwerfällig vom Stuhl und ging zu ihrem Rucksack, den sie vorhin auf die Küchenzeile gestellt hatte. Langsam öffnete sie den Reißverschluss und schaute ins Innere. Dann sagte sie: „Naja, wenigstens muss ich mir nicht auch noch was zu Abend kochen.“ und holte schmunzelnd ihren kalten Leberkäswecken heraus.