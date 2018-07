Der Nachwuchs trifft auf die Bundesliga-Stars

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die EnBW zusammen mit den Sportkreisen Ravensburg und Biberach sowie den Tischtennisfreunden (TTF) Liebherr Ochsenhausen die sogenannte Regiotour für den regionalen Tischtennisnachwuchs. Nach den Erfolgen aus den Vorjahren wurde dieses Jahr die Ausrichtung des Vorentscheides des Sportkreises Ravensburg an die SG Aulendorf vergeben.

Am Freitag, 18. Februar, ist der Tischtennis-Bundesligist Ochsenhausen bei diesem Vorentscheid zu Gast in Aulendorf. TTF-Profis sind dabei hautnah zu erleben. Zunächst startet um 15 Uhr das Jugendturnier mit etwa 100 Teilnehmern. Unterteilt ist das Turnier in vier Altersklassen (10 bis 14 Jahre und 15 bis 17 Jahre), um die jeweiligen Regiotour-Sieger im Sportkreis Ravensburg zu ermitteln.

Nach dem Endspiel des Jugendturniers wird um 18 Uhr der dreifache Deutsche Meister und Pokalsieger sowie zweifache ETTU-Pokalsieger, die TTF Liebherr Ochsenhausen, in Aulendorf in der Grundschulsporthalle erwartet. Die Mannschaft wird mit den Stars Tiago Apolonia, Marcos Freitas (beide Portugal), Seiya Kishikawa (Japan) und dem deutschen Nationalspieler Ruwen Filus, sowie Trainer Anders Johansson und Präsident Rainer Ihle vor Ort sein. Zunächst sollen die TTF-Profis mit dem Tischtennisnachwuchs Ballwechsel spielen. Ab 19.30 Uhr steht ein großer Showkampf an. Die Weltklasseathleten sollen dabei zeigen, was man mit dem kleinen Zelluloidball alles anstellen kann. Im Anschluss daran, so sieht es das Programm vor, sollen sich die Profis bei der Autogrammstunde im Foyer viel Zeit für die Fans nehmen.

Bereits Wochen vor dem Tour-Tag ist die Tischtennisabteilung der SG Aulendorf bestrebt, den Verein und die Stadt in einem würdigen Rahmen zu präsentieren. Der Eintritt in die Grundschulsporthalle ist an diesem Tag frei.