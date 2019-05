Der Muttergottes zur Ehr, den Konzertbesuchern zur Freud

Im Mai verehren Katholiken die Muttergottes in besonderer Weise, widmen ihr Andachten und schmücken Marienaltäre mit üppigen Blumenarrangements. Anstelle einer Maiandacht gab es am vergangenen Sonntag in der Aulendorfer Martinskirche ein Konzert, das die Ulmer Sopranistin Judith Adamietz und der Organist Siegfried Gmeiner, ebenfalls Ulm, auf eindrucksvolle Weise gestalteten.

Ihr Programm enthielt Mariengesänge und marianische Orgelmusik aus fünf Jahrhunderten, bei deren Interpretation Singstimme und Orgel zu einem faszinierenden Ganzen verschmolzen. Dazu trug auch die hervorragende Akustik der Kirche bei, die die Klänge von der Orgelempore durch das Kirchenschiff bis in den Chor geleitete. Dieses nutzte Judith Adamietz, indem sie die Brüstung der Empore als Standort für ihren Gesang wählte. Die Sopranistin besitzt eine Stimme von ganz besonderer Klangfarbe, weichem Timbre und großem Volumen, die selbst in hohen Lagen trägt. In Siegfried Gmeiner hatte sie einen hervorragenden Organisten an ihrer Seite, der hohes technisches Können mit der Fähigkeit zu einfühlsamer Begleitung einer Singstimme vereinte.

Dies zeigte sich bereits beim Eingangsstück, dem gregorianisch inspirierten Hymnus „Ave Maris Stella“ von Jean Titelouze (1563 – 1633). Auf einen meditativen Beginn folgten lebhafte Orgeltakte, deren ansteigendes Tonvolumen Gmeiner sofort zurücknahm, als die Singstimme einsetzte. Im nachfolgenden Stück „Regina Coeli“ des Wiblinger Paters Benedikt Biechteler (1589-1659) setzte Judith Adamietz Echoeffekte ein und durchwob ihren Part mit luftigen Koloraturen. Auf einen Tribut an Johann Sebastian Bach (1685-1750) mit der Choralfantasie „Den Herren will ich loben“ folgte eine dreiteilige Hommage an Mozart (1756-1791). Diese begann mit „Sub tuum praesidium“, dem ältesten Mariengebet der Christenheit, dessen Text auf einer Papyrusrolle aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert gefunden wurde. Daran schloss sich das „Adagio F-Dur“, geschrieben für Klarinette und Bassetthörner, das in einer Orgelbearbeitung von André Stamm erklang. Den Schlusspunkt setzte ein wunderschön intoniertes „Agnus Dei“ aus der Krönungsmesse, die Mozart nicht, wie in einzelnen Anthologien vermerkt, zur Krönung eines weltlichen Herrschers, sondern zum Fest Maria Krönung schrieb. Den Lobpreis auf die Gottesmutter und die Bitten um ihre Hilfe setzten Werke zweier französischer Komponisten fort. Bei Alexandre Guilmants (1837-1911) „Six versets sur le magnificat“ übernahm der Organist mit seiner gepflegten Tenorstimme sogar Teile der gesanglichen Parts. Von Camille Saint Saëns (1835-1921) wählten die Interpreten dessen „Litanies de la Sainte Vierge“, wobei Judith Adamietz die Bittrufe „Ora pro nobis“ mit eindringlichem Flehen gestaltete, das instrumental von der Orgel nachgezeichnet wurde. Der Pfälzer Kirchenmusiker Ludwig Boslet (1860-1951) verfasste eine Fantasie über das bekannte Lied „Maria zu lieben“, wobei er das Thema auf verschiedene Weise variierte und mit Trillern durchsetzte. Das Ende des Stücks markierte ein furioser Schlussteil, in dem der Organist buchstäblich alle Register zog. Der brausenden Orgel folgte ein lyrisches „Ave Maria“ des jung im Zweiten Weltkrieg gefallenen Komponisten Jehan Alain (1911-1940). Mit der mächtigen Toccata „Lasst uns erfreuen herzlich sehr“ von Nicholas Choveaux, in der Siegfried Gmeiner nochmals sein ganzes Können in die Waagschale warf, endete eine Konzertstunde, die sich den Herzen der Besucher einprägte. Als Dank für den anhaltenden Beifall interpretierten die Künstler das „Ave Maria“ von Johann Sebastian Bach – geradezu ein Geschenk für den Nachhauseweg.