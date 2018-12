Der Kampf gegen kranke Klauen

Was haben die Klauen einer Kuh mit ihrer Milch zu tun? Aus Sicht von Kerstin Müller eine Menge. „Eine Kuh, der die Füße weh tun, überlegt sich dreimal: ‚Steh ich auf oder nicht?’ Sie läuft seltener zum Futter, frisst weniger. Ihre Milchleistung sinkt.“ Rund 150 Zuhörer verfolgten am Freitag gespannt den Vortrag der Professorin für Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin. Landwirte, Tierärzte und Fachleute waren zur Wintertagung des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) in den Hofgartensaal nach Aulendorf gekommen.

Sechs Vorträge standen auf dem Programm. Aus unterschiedlichen Richtungen befassten sie sich mit den Klauen von Kühen. Dabei wurde deutlich, dass es viele Dinge sind, die die Gesundheit der Klauen beeinflussen: wo die Kühe laufen, wo sie liegen, wie lange sie stehen, was sie fressen, wie ihre Klauen geschnitten und gepflegt und wie schnell kranke Klauen behandelt werden. Deutlich wurde dabei auch, dass es bei diesem Thema kein einfaches Patentrezept gibt.

Problem nimmt zu

Kranke Klauen seien ein Problem, das in deutschen Ställen eher zu- als abnehme, erklärte Franz Schweizer, Direktor des LAZBW, zu Beginn der Tagung. Bei jeder zehnten Kuh, die vorzeitig den Stall verlässt und geschlachtet wird, seien die Klauen die Ursache, so Schweizer. Damit stünden Klauenerkrankungen je nach Zählung an dritter oder vierter Stelle der „Abgangsursachen“.

Eine Ahnung, wie es um die Klauen der Milchkühe in Baden-Württemberg bestellt ist, gab Tatjana Heim vom Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht.

Heim stellte den „Klauen-Check Baden-Württemberg“ vor. Von 2011 bis Oktober 2018 hatten Tierärzte, Landwirte und Klauenpfleger mehr als 60 000 Beobachtungen und Diagnosen gemeldet. Nur etwa ein Drittel der in Augenschein genommenen Klauen wurde dabei „ohne Befund“ aufgeführt. Bei den übrigen wurden Infektionen, Defekte, Geschwüre, Blutungen oder Schwellungen festgestellt.

Zwei Ursachen nannte Kerstin Müller für kranke Klauen: „Druck und Dreck.“ Zu viel Dreck an den Klauen erhöhe das Risiko für Infektionen. Für zu viel „Druck“ würden unebene Laufflächen, Hindernisse, zu wenig Horn an der Klaue oder ein zu kleines Fettpolster über der Klaue sorgen. Oder dass die Kuh zu lange am Tag auf den Beinen sei. Vier Stunden pro Tag sei das Maximum, betonte Wolfgang Sekul vom LAZBW.

Sauber und trocken sollten die Klauen sein, regelmäßig kontrolliert und gepflegt, bei Krankheiten oder Schäden möglichst schnell behandelt und ihr Zustand fortlaufend dokumentiert – all das legte Sekul den Tagungsteilnehmern ans Herz. Auch die Ernährung spiele eine Rolle, ob die Klauen gesund bleiben oder nicht.

Zucht hat kaum Einfluss

Der Hoffnung mancher Landwirte, dass die Zucht im Kampf gegen Klauenerkrankungen helfen könne, erteilte Kerstin Müller einen Dämpfer: „Nach neuesten Erkenntnissen hat die Zucht nur einen Einfluss von 15 Prozent auf die Gesundheit der Klauen. Die übrigen 85 Prozent entfallen auf Management und Haltung.“ Wer jetzt dachte, dass sich das Problem leicht mit einer naturnahen Haltung auf der Weide lösen lasse, der irrte. Auch auf einer Weide lauern Gefahren für die Klauen. So auf zu nassen oder matschigen Weiden, auf denen die Klauen nicht abtrocknen können, oder auf steinigen Flächen, die die Klauen mechanisch schädigen können, erklärte Professor Martin Elsäßer vom LAZBW in seinem Vortrag. Ein weiteres Problem verberge sich in manchen Gräsern: Sie enthalten viel Fruktan. Dieser Stoff fördere die Entstehung von Klauenrehe, einer Entzündung der Lederhaut an der Klaue.