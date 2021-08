Der Hofgarten-Treff startet mit neuem Programm in den September

Der Familientreff im Hofgarten-Treff bietet Anfang September Aktionen zum Mitmachen an. Beide Veranstaltungen werden durch das Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. Mit den Projekten soll in Aulendorf das Demokratieverständnis und die Toleranz in der Gesellschaft gestärkt werden, gibt die Caritas Bodensee-Oberschwaben in einer Pressemitteilung bekannt. Durch Begegnung und gemeinsamen Austausch sollen Vorurteile abgebaut werden.

Am Donnerstag, 2. September, und Freitag, 3. September findet jeweils von 11 bis 15 Uhr in Kooperation mit der Tüftelei das Projekt „BegegnungsArt“ statt. Kinder aller Kulturen sind eingeladen mit Naturmaterialien Bilder, Mandalas und Hängeobjekte zu gestalten. Der Treffpunkt ist am Eingang des Schlossgarten in der Hauptstraße in Aulendorf Zum Abschluss des Projektes werden die Ergebnisse der Künstler bis Ende September als LandArt-Ausstellung im Schlossgarten zu besichtigen sein. Die Schau wird mit einer Vernissage am Samstag, 4. September, ab 14 Uhr im Schlossgarten eröffnet.

Die Tüftelei ist ein Kreativangebot für Kinder der Kinderstiftung Ravensburg und findet regelmäßig (außer in den Schulferien) im Hofgarten-Treff freitags von 14 bis 16 Uhr statt.

Am Freitag, 3. September, sind alle Singbegeisterten eingeladen, mit der Chorleiterin Christina Stary interkulturelle Lieder zu singen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Hofgarten beim Hofgarten-Treff. Die Veranstaltung dauert bis 19 Uhr. Singen bringt Verständigung, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Das gemeinsame Einstudieren von Liedern aus aller Welt verbindet die Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und baut gegenseitige Vorurteile ab. Unter Einhaldung der 3-G-Regelung kann man bei dieser Veranstaltung spontan teilnehmen. Allerdings werden die Kontaktdaten festgehalten. Und es gelten die A-H-A Regeln!