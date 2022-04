Der Computer rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Nutzer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Cem Karakaya berichtete vergangene Woche in einem packenden Vortrag über die Tücken und unsichtbaren Gefahren des Internets. Der Unternehmer und ehemalige Interpol-Mitarbeiter erzählt aus seinem Erfahrungsschatz über die Ermittlungsschwierigkeiten von Straftaten im digitalen Raum. Häufig werden Privatpersonen Opfer von Cyberangriffen. Ihnen wird die Identität im Netz gestohlen, das Bankkonto leergeräumt oder es werden private Fotos gestohlen. Nicht zuletzt, um das Opfer dann auch noch damit zu erpressen. „Die Schwierigkeit in der Ermittlung entsteht schnell, wenn die Tat in Deutschland geschieht, der Server in China steht und der Täter in Indien sitzt.“, so Karakaya.

Schuld an der Misere ist oftmals nicht die Technik, sondern der Mensch, der diese arglos und gutgläubig bedient. Dabei warnte Cem Karakaya, der sich selbst als „Hacker“ bezeichnet, vor allem vor vermeintlich kostenlosen Apps und Programmen. Bei diesen bezahlt der Nutzer mit seinen Daten und seiner Spur im Internet. Anders als von vielen gedacht, sind Nutzerdaten sehr wertvoll. Nämlich dann, wenn sie die Grundlage für personalisierte Werbung oder schlimmer noch, für Straftaten sind.

Der IT-Spezialist riet in seinem Onlinevortrag dazu, seine Daten wie einen persönlichen Schatz zu behandeln. Insbesondere dann, wenn es um die Daten von Kindern geht. Sie können die Tragweite ihrer Handlungen im Internet schwer abschätzen und deshalb sollten Eltern genau beobachten, was ihre Kinder im Netz tun. Von Kontrolle oder gar Überwachung hält Karakaya dabei wenig. Erfolgsversprechender ist dagegen ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum eigenen Kind. Nur wenn ein Kind keine Angst hat zu Fragen, oder zu sagen, was ist, können Eltern schnell eingreifen.

Als IT-Sicherheitsunternehmer und Vater einer Tochter betonte Karakaya besonders die Bedeutung von sicheren Passwörtern und Backups des Computers. Diese sollten nicht nur mit Bedacht gewählt, sondern auch verantwortungsvoll verwahrt werden.