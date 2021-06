Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Situation bessert sich, die Inzidenzzahlen liegen weit unter 50, die Geschäfte öffnen, und man kann sich wieder in Kneipen und Gaststätten treffen.

Und: der Bürgerbus fährt wieder. Seit Anfang Juni kann man das rote, kastenförmige Gefährt wieder in Aulendorf, aber auch in entlegenen Ortsteilen wie Geigelbach oder Esbach fahren sehen. Zonen, deren Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ohne den Bürgerbus nicht optimal ist.

Ebenso wie im nicht ganz so abgelegenen Tannhausen haben viele EinwohnerInnen dieser Teilorte ein Problem, wenn sie nach Aulendorf zum Arzt wollen, zum Einkaufen oder zum Bahnhof. An sich keine große Entfernung, aber ohne eigenes Fahrzeug schwer zu überwinden.

Der Bus kommt wieder - Montag bis Freitag morgens und Donnerstag nachmittags je zwei Mal - und viele Stammkunden freuen sich, dass alles wieder so ist wie früher.

Nun ja, fast so wie früher. Einige Unterschiede fallen sofort ins Auge, so der Desinfektionsmittelspender im Einstiegsbereich; auch das Bündel Bürgerbus- Masken, die dort hängen. Beides eine Erinnerung daran, dass die nötigen Vorsichtsmaßnahmen weiter gelten: Hände desinfizieren und Maskenpflicht ( ffp2 oder OP- Masken ) im Bus.

Heute sitzt Franz Kahle am Steuer. Der rüstige Mittsiebziger ist Gründungsmitglied des Bürgerbus Vereins, und hatte bis April diesen Jahres mit viel Engagement den Fahrdienst geleitet. Die Fahrdienstleitung hat er abgegeben, das Busfahren lässt er sich aber nicht nehmen. Und wenn man ihn sieht, wie er zufrieden hinter dem Steuer sitzt ahnt man: das Fahren ist für ihn weniger eine Arbeit, sondern eher eine Leidenschaft … Sein Nachfolger Jork v. Wartenberg ist auf alle Fälle froh, dass Franz Kahle weiter als Fahrer erhalten bleibt: Im Moment ist es schwierig, die Dienstpläne zu füllen; einige Fahrer, die noch nicht vollständig geimpft sind, stehen noch nicht zur Verfügung. Aber auch unabhängig davon würde sich das Team der Bürgerbusfahrer dringend Kolleginnen oder Kollegen zur Verstärkung wünschen.

Ein anderes Problem hat eine Lösung gefunden: Der Bus war bisher in der Halle des Bauhofs zwar gut untergebracht, aber auch immer irgendwie im Weg. Dankenswerterweise hat ein örtlicher Unternehmer für den Bus eine Garage zur Verfügung gestellt.

Und noch etwas ist neu : die Homepage für den Bürgerbus ist ab Ende dieser Woche ( KW 24 ) unter http://buergerbusaulendorf.de zu finden. Auf das Wesentliche reduziert und übersichtlicher gestaltet wird die neue Website - die auch den Streckenplan und die Fahrpläne zeigt - stets aktuell gehalten.