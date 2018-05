Der Blönrieder Narrenbesen steht wieder

Bei ziemlich nasskalter Witterung und leichtem Flockenfall hatten sich nur einige wenige hartgesottene Narren am Samstagmittag zum diesjährigen „Narrenbesenstellen“ in Blönried eingefunden. Nachdem dieses im vergangenen Jahr aufgrund verschiedener Schwierigkeiten innerhalb des Narrenvereins „Stoinabacher Bobbele“ gänzlich ausfallen musste, war es auch in diesem Jahr letztlich erst recht kurzfristig anberaumt worden, wie Thomas Felder, seit nunmehr einem Jahr Vorsitzender der Zunft, berichtete.

„Es war mir ein persönliches Anliegen, dass der Narrenbesen in der Dorfmitte an den Maibaumplatz kommt, und das musste erst noch mit der Dorfgemeinschaft geregelt werden. Aber jetzt steht er ja“, meinte Felder sichtlich froh. Das dazugehörige traditionelle „Ortsvorsteherabsetzen“ musste aber leider ausfallen, da Besagter am vergangenen Wochenende verhindert, dafür jedoch Bruno Sing von der Aulendorfer BUS-Fraktion kurzerhand eingesprungen war.

Einiges geboten war denn auch beim daran anschließenden Kinderball in der Turn-und Festhalle des Studienkollegs St. Johann in Blönried. Unter dem diesjährigen Motto „Stoinabach goes Disney“ konnten sich die jüngsten Narren so richtig austoben und bei diversen „Tanzrunden“ auch schon mal „abhotten“ wie die Großen. „Ich mag den Kinderball hier total“, meinte Simone Holder, die mit ihrer gesamten Familie den Ball am Samstagnachmittag besuchte, und fuhr fort: „Es ist hier ein bisschen familiärer und übersichtlicher als auf anderen Kinderbällen. Da kann man als Eltern die Kinder auch einfach mal etwas springen lassen, wie man so schön sagt.“

Sicherlich ein Höhepunkt für die rund 60 Besucher war auch die Einlage der Fanfarengruppe Tannhausen, welche, wie die Akteure augenzwinkernd anmerkten, „im Zuge der Völkerverständigung“ gerne als musikalische Unterstützung nach Blönried gereist sei. Dort angekommen, gaben sie nach lautstarker Begrüßung in Form des hiesigen Narrenrufs „Bobbele, Bobbele-Stoinabach“ ein kurzweiliges Gastspiel mit Musik und zugehöriger Fahnenshow.

Weitere Programmpunkte stellten die ungebrochen beliebte „Reise nach Jerusalem“ sowie selbstverständlich die traditionelle Tombola dar. Ein gelungener Fasnetsnachmittag in Blönried schürte bei den Besuchern die Hoffnung, dass die wiedergeborene Fasnet in Steinenbach-Blönried in dieser Form am Leben bleibt.