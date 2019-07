„Der beste YouGo den es je gab“

Der monatliche Jugendgottesdienst (YouGo) der evangelischen Thomaskirchengemeinde fand laut einer Pressemitteilung der Gemeinde zuletzt an einem unbekannten Ort statt.

Unter dem Motto „Secret Place“ wurden die Gäste mit dem Fahrrad oder dem Auto zu einer geheimen Location gelotst. Das Vorbereitungsteam hatte sich überlegt, aus der Not eine Tugend zu machen. Denn aufgrund der Renovierung der Gemeinderäume habe der Gottesdienst sowieos woanders gefeiert werden müssen, heißt es in dem Text. Also durfte die Gemeinde in einer großen Garage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu Gast sein. Die 45 Besucher waren überrascht, als sie mit einem Kirsch-Banane-Drink begrüßt wurden und sich zwischen freilaufenden Hühnern einen Weg zu ihren Plätzen bahnen mussten. Die YouGo-Band Heartbeat sorgte für gute Stimmung. Debora Ahnert, die den YouGo vor drei Jahren mitinitiiert hatte, sprach in ihrer Predigt das Vertrauen zu Gott an, das es braucht, um auf unbekannten und neuen Wegen zu gehen. Dies sei ein ganz persönliches Thema von ihr, da die 19-Jährige im September für ein freiwilliges Jahr nach Tansania geht, heißt es weiter. Dort werde sie in einem Kinderheim, das von Missionsschwestern geleitet wird, mitleben, mitarbeiten und ihren Glauben teilen.

Der nächste YouGo nach der Sommerpause findet am 20. September starten. Dann wohl wieder am vertrauten Ort in der Thomaskirche.