Den weltbesten Skifahrern ganz nah

Die Alpinen Skiweltmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt. In verschiedenen Rennen werden die Weltmeister in den alpinen Skidisziplinen ermittelt. Veranstalter ist der Weltskiverband FIS. In diesem Jahr findet die Ski-WM vom 4. bis 17. Februar im schwedischen Åre statt. Weitere Infos unter www.are2019.com