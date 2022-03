Den menschlichen Körper digital erkunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 6 und die Jahrgangsstufen 1 und 2 haben im Biologieunterricht den menschlichen Körper virtuell erkundet. Mit dem T-Shirt Virtuali-tee des Kreismedienzentrums und ihren iPads konnten die Schülerinnen und Schüler mittels Augmented Reality App faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper gewinnen.

Die App stellt in Verbindung mit dem Virtuali-tee-T-Shirt einige Organsysteme dreidimensional am eigenem Torso (im Selfie-Modus) oder an einer anderen Person dar. Die Organsysteme sind das Skelettsystem, Atmungsorgane, Harnwege, Verdauungsorgane und der Blutkreislauf. Daneben konnten sie mit App und Kamera des iPads auch eine Herzfrequenzmessung durchführen. Nach der Messung schlägt das dargestellte Herz der App im gemessenen Tempo, das heißt genau mit dem eigenen Herz getaktet. Auch die 360-Grad-Tour durch den Dünndarm mit Darmperistaltik und Darmzotten oder die Blutgefäße fanden die Schülerinnen und Schüler sehr spannend. Dort konnte man sich umsehen, indem das Tablet in allen Raumrichtungen bewegt wurde.