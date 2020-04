Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus und dessen Ausbreitung führt dazu, dass die allermeisten Menschen einen völlig neuen Alltag erleben, der sich überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt. Diese ungewohnte Situation könne man jedoch durchaus nutzen, um etwas für die Gesundheit zu tun. Das teilt der Kneippverein Aulendorf mit und will in einer kleinen Serie regelmäßig Tipps des Kneipp-Bundes weitergeben, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Heute: Venen-Fitness – den Beinen Beine machen.

Langes Sitzen oder Liegen sowie wenig Bewegung durch den eingeschränkten Alltag, machen laut Verein den Beinen und besonders den Venen zu schaffen. Bei vielen bleibt der gewohnte Sport in diesen Tagen auf der Strecke. Und auch, wer nicht regelmäßig Sport treibt, merke deutlich, dass die vielen Wege, die wir sonst zurücklegen, einfach fehlen. Deshalb laute die Devise: Runter vom Sofa und in Bewegung bleiben – egal in welchem Alter. 15 Minuten pro Tag reichen aus, um den Venen ihre Arbeit deutlich zu erleichtern. Am besten unterstütze man den Körper zusätzlich mit gesunder Ernährung, ausreichender Flüssigkeitsaufnahme und richtiger Atmung. Einfache Übungen trainieren und stärken die Waden- und Oberschenkelmuskulatur:

Die Zehenraupe: Barfuß im Stehen durch wechselseitiges Anziehen der Zehen fortbewegen.

Füße kippen: Im Sitzen oder Stehen die Füße von der Ferse auf die Zehenspitzen kippen. Gleichzeitig oder wechselseitig.

Spannung halten: Im Sitzen zwischen den Waden einen weichen Ball oder Kissen halten. Dabei die Beine/Knie haben und wieder senken

„Klavierspielen": In der Rückenlage die Beine heben und mit den Zehen auf einem virtuellen Klavier spielen. Eine gute Übung in dieser Position ist auch das „Radfahren“.

Treppentanz: Mit beiden Füßen auf dem Vorderfuß auf einer Treppenstufe stehen. Die Fersen senken (Wadendehnung) und dann auf den Fußballen wieder hoch drücken(Wadenstärkung).

Eine Fußsohlenmassage mit dem Igelball stimuliert die Fußreflexzonen und fördert das körperliche Wohlbefinden.

Eine Wohltat für die Venen ist auch das Wassertreten. Es wirkt sich neben der Stärkung des Immunsystems auch positiv auf den venösen Rückfluss des Blutes aus und hilft bei müden Beinen. Zu Hause kann man mittels eines großen Eimers mit kaltem Wasser die eigene kleine Kneippanlage nachbauen. Das Wasser sollte mindestens bis zur Mitte der Wade und maximal unter das Knie reichen. Nun mit warmen Füßen abwechselnd die Beine aus dem Wasser heben bis ein Kältegefühl eintritt. Danach die Zehenzwischenräume abtrocknen und durch aktive Bewegung für Wiedererwärmung sorgen.

Die beste Zeit dafür ist am Nachmittag oder am frühen Abend. Das Wassertreten wirkt außerdem stoffwechselanregend, wirkt regulierend bei zu hohem Blutdruck und eignet sich als Beruhigungs- und Einschlafhilfe. Vorsicht ist geboten bei akuten Blasen- und Nierenerkrankungen.