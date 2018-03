Den Alltag mit einer Fastenwoche bewusst unterbrechen

Eine Fastenwoche für Gesunde bietet die Kirchengemeinde Aulendorf vom 8. bis 14. März an. Dazu finden täglich von 19 bis 20.30 Uhr Treffen im Meditationsraum unter der katholischen Kirche statt, teilen die Veranstalter mit. Gefastet wird entweder nach Dr. Buchinger oder nach der F.-X.-Mayr-Kur für Berufstätige und jene, die nicht ganz auf feste Nahrung verzichten mögen. Geleitet wird die Woche von der Heilpraktikerin Gabriele Köppe aus Aulendorf.

Der erste Abend ist ein Informationsabend über die Tradition, den Sinn und den gesundheitlichen Wert des Fastens sowie die praktischn Durchführung. Die folgenden Gruppenabende dienen der Reflexion und dem Erfahrungsaustausch, lassen aber auch Zeit für körperliche Wahrnehmung- und Entspannungsübungen, Besinnung und Fachinfos. Die Fastenzeit sei eine Chance, den Alltag zu unterbrechen, um sich bewusst zu werden, was ein jeder an guten und schlechten Gewohnheiten lebe. Sie befähige, die eigene Wertehierarchie zu überdenken, um dann neue Schwerpunkte zu setzen, in ausgewählten Bereichen freiwillig Verzicht zu üben und somit dem eigenen Leben mehr Raum zu geben, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldung bis Freitag, 23. Februar, im katholischen Pfarrbüro, Telefon 07525 / 924000.