David Bösl erweitert sein Aufgabenfeld

Das Schulleiterteam Marc Grünbaum und Thomas Unglert freut sich, David Bösl als neuen Schulseelsorger am Blönrieder Gymnasium begrüßen zu dürfen.

Nach Jahren in der Schweiz, wo David Bösl als City-Seelsorger in der Großstadt Zürich tätig war, kehrt der sympathische Theologe nun wieder zurück ins Ländle. Außer am Studienkolleg St. Johann ist er auch in der Mobilen Schulseelsorge in der Region unterwegs. Am Studienkolleg hat er bereits einige Schulgottesdienste gestaltet. So konnte er die Schule auch schon ein wenig kennenlernen. Die Planung und Durchführung der Schulgottesdienste werden weiterhin zu seinen Aufgaben gehören. David Bösl sieht als eine Hauptaufgabe die Stärkung der Schulgemeinschaft an. Auch psychosoziale Beratungsangebote, Besinnungstage mit den Klassen und erlebnispädagogische Angebote gehören zum Aufgabengebiet des Schulseelsorgers. Die Zusammenarbeit mit vielen Akteuren am Studienkolleg ist für den neuen Schulseelsorger etwas Neues und positiv Herausforderndes: „Die gute Kollegialität in der Lehrerschaft und bei den Erzieherinnen und das große kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler gefallen mir sehr. Ich freue mich, hier wirken zu können.“