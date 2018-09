DAV lädt zum Kletterabend in der Halle

Wenn die Tage kühler werden, ist laut dem Deutschen Alpenverein (DAV) das Klettern in der Halle eine gute Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Interessierte können unter Anleitung an der Kletterwand in der Schulsporthalle am Schulzentrum, Schussenrieder Straße 25, diese Sportart kennenlernen.

Geklettert wird immer donnerstags, während der Schulferien entfällt der Termin. Für die unterschiedlichen Altersgruppen sind folgende Zeiten vorgesehen: Kinder ab 10 Jahre von 18 bis 19.30 Uhr, Jugendliche und Erwachsene von 19.30 bis 21 Uhr. Mitzubringen sind Turnschuhe oder Kletterschuhe. Die übrige Ausrüstung ist vorhanden. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07525 / 911191 und unter www.dav-aulendorf.de