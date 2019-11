Das wurde bei der dritten Fridays-for-Future-Demo in Aulendorf ins Gespräch gebracht

Nachdem bei der zweiten Klimademo „Fridays for Future in Aulendorf“ nur wenige Schüler vor das Schloss gekommen waren, haben die Organisatoren den Beginn der dritten Demo zeitlich an das Ende der Schulwoche gelegt und die Schüler am Freitag direkt beim Schulzentrum zu einem Demonstrationszug abgeholt. Und so zogen etwa 40 Demonstranten, die das Schulalter allesamt längst hinter sich hatten, mit Plakaten wie „Gemüse for Future“ und Bannern vor das Aulendorfer Schloss.

Ängste und Sorgen geäußert

Dort wartete eine kleinere Gruppe Schüler, darunter die Rednerinnen Jiya Gandhi, Elisabeth Gil und Diana Hartnagel. Die drei Schülerinnen hatten den Mut, ihre Ängste und Sorgen betreffend des Klimaschutzes öffentlich darzulegen. „Die Natur braucht jetzt unsere Hilfe. Wir brauchen sie, nicht sie uns“, sprach die elfjährige Diana, die bereits das dritte Mal, zusammen mit ihrer Mama, eine Rede formuliert hatte, unter Beifall ins Mikrofon.

Umweltfreundliches Reisen

Die junge Sprecherin Jija Gandhi glaubt fest daran, dass Reisen irgendwann umweltfreundlich möglich ist und verweist im Gespräch mit der SZ auf die Hochgeschwindigkeitsthese des Forschers Elon Musk. Der möchte Reisende mit einer Röhre auf Luftkissen gleitend mit Schallgeschwindigkeit in andere Kontinente bringen.

Im Anschluss an die Reden zogen die Demonstranten Richtung Boule-Bahn, wo sie gemeinsam den Schriftzug CO² formten, was Mitorganisator Joachim Fessler per Drohne festhielt.