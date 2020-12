Das Unternehmen und die Gemeinschaftsschule Bergatreute haben sich für einen Wettbewerb beworben.

Die Gemeinschaftsschule Bergatreute pflegt seit November ganz offiziell zwei neue Bildungspartnerschaften, teilt die Schule mit. Einmal mit dem Planungsbüro Fiegl in Baienfurt und einmal mit Carthago in Aulendorf.

Die neue Bildungspartnerschaft mit Carthago hätten beide Seiten, Schule und Firma, zum Anlass genommen, einen Projektantrag für den landesweiten Schulwettbewerb „Bildungspartnerschaften digital“ zu stellen. Der Wettbewerb sei gefördert von verschiedenen Ministerien Baden-Württembergs sowie einigen Kammern und verspreche ein stattliches Preisgeld zur Projektumsetzung für insgesamt 30 eingereichte Projektideen.

Digitale und persönliche Begegnungen

Gemeinsam mit dem Lehrer für Berufsorientierung, Frank Böhler, habe sich die Karrierebegleiterin Sarah Schuler mit den Verantwortlichen bei Carthago, Carmen Gnann und Hans-Peter Krattenmacher getroffen. Zu viert seien die Möglichkeiten für ein längerfristiges Projekt in Form digitaler Anteile in der Jahresplanung der Schule entwickelt und durchdacht worden. Herausgekommen sei eine ansehnliche Projektidee für die Jahrgangsstufe 7, die sowohl theoretische als auch praktische Anteile beinhalten soll. Das Ziel der digitalen Bildungspartnerschaft sei es, bisherige persönliche Kontakte (wie beispielsweise auf der Bildungsmesse, mit Azubis, Betriebsbesichtigungen) ins Netz zu verlegen, sodass in der beruflichen Orientierung den Schülern wie in Zeiten von Corona keine Information verloren gehen. Die Beteiligten seien sich aber auch einig, dass persönliche Begegnungen durch nichts zu ersetzen seien. Deswegen solle auch in der Bildungspartnerschaft mit Carthago der Schwerpunkt auf dem Persönlichen liegen, wenn das wieder möglich ist.

Der Einsendeschluss für die Projektanträge ist der 7. Dezember, die Preisverleihung sei für Februar 2021 vorgesehen.

Ganz losgelöst von einer möglichen Prämierung allerdings, wollen die beiden Projektpartner Carthago und Schule ihr Vorhaben im März 2021 umsetzen und seien sehr gespannt auf das Feedback der achten Klasse im Projekt- und Probedurchlauf, in welcher Frank Böhler auch der Klassenlehrer ist.