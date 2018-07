Das typische Aulendorfer Haus trägt Satteldach

Das typische Haus in Aulendorf hat hochformatige Fenster, ist zweigeschossig mit Satteldach, steht am Hang und wurde vor 1950 gebaut. Das ist – in extrem geraffter Kürze – das Ergebnis der Stadtbildanalyse. Die Stadt hat sie erstellen lassen, da sie Spielregeln für das Bauen und Sanieren in der Aulendorfer Innenstadt aufstellen will.

Bereits 2016 hatte der Gemeinderat deshalb einen entsprechenden Bebauungsplan angestoßen. Hintergrund waren Befürchtungen, dass weitere Neubauten das individuelle Erscheinungsbild der Altstadt zerstören könnten. Auch, wie mit stadtbildprägenden Häusern umgegangen werden soll, ist eine Frage, die dabei aufkam. Übergangsweise erließ die Stadt eine Veränderungssperre für das Gebiet. Was typisch für das Aulendorfer Ortsbild ist, hat nun die Stadtbildanalyse des beauftragten Architekturbüros FPZ Zeese herausgearbeitet.

Insgesamt haben sich die Analysten 379 Gebäude in den Innenstadt angeschaut. Etwa 113 davon sind nach 1950 erbaut worden, sie wurden nicht detailliert betrachtet, da sie, so heißt es im Bericht der Stadtbildanalyse, „den historischen Kontext oft bewusst negieren und nicht die historisch gewachsene Struktur und Charakteristik der Gebäude abbilden.“ Besonders in den Blick genommen haben die Analysten also 266 Gebäude, die vor 1950 erbaut wurden. Das entspricht etwa 71 Prozent der Gebäude.

Stadtraum

Im Vergleich mit alten Karten aus dem Jahr 1822 zeigt sich, dass die historischen Platz-und Gassenstrukturen im Wesentlichen erhalten geblieben sind. Es gab aber auch Veränderungen, etwa im Bereich des Bahnhofs, der Neuen Gasse und der Schulstraße oder auch um die Hauptstraße. Besonders geprägt ist die Stadt durch ihre Hanglage, was besonders die Einsehbarkeit von Häuserrückseiten oder den Blick auf Dächer prägt. Zudem teilt sich die Stadt in eine Oberstadt entlang der Hauptstraße und eine dem mittlerweile meiste verdolten Mühbach folgende Unterstadt, geprägt durch Bach- und Bahnhofsstraße. Grundsätzlich halten die Analysten fest, dass die Innenstadtstraßen meistens nicht gerade, sondern mal breiter, mal enger und sich windend verlaufen und der Stadtraum durch viele Gassen sehr kleinteilig ist.

Baudenkmäler

Der Anteil von denkmalgeschützen Gebäude ist in Aulendorf im Vergleich zu anderen Städten relativ gering. Im Untersuchungsgebiet sind es 14. Neben den Gebäuden des Schlossensembles auch einige in der Bahnhofstraße. Daneben stufen die Stadtbildanalysten 84 weitere Gebäude als stadtbildprägend ein sowie 19 als erhaltenswert. Sie bestimmen das Bild der Innenstadt bis heute maßgeblich mit.

Bauart

Verputztes Fachwerk, Mauerwerksbauten oder eine Mischung aus beidem sind die vorherrschenden Bauarten in Aulendorf. Sichtbares Fachwerk konnten die Stadtbildanalysten lediglich bei acht Häusern (drei Prozent) erkennen, auch wenn etwa ein Viertel der historischen Gebäude als reines Fachwerk gebaut sind. Typisch für die Innenstadt sind zweigeschossige Gebäude (74 Prozent), wobei aufgrund der Topographie zum Beispiel auch Hanggeschosse prägend sind.

Gebäudestellung

Die meisten Häuser stehen traufständig zur Straße, das heißt, die Dachschräge zeigt zur Straße hin. Festgestellt haben die Analysten aber, dass es Bereich gibt, in denen sich giebelständige Gebäude häufen, insbesondere an Straßenkreuzungen oder auch Hofeinfahrten.

Dächer

Die historisch geprägten Häuser sind überwiegend mit Satteldächern gebaut und meist mit roten Biberschwanzziegeln bedacht. Die durchschnittliche Dachneigung beträgt 45 Grad, steilere Dächer kommen nur bei sehr alten Häusern von vor 1900 vor. Große Dachüberstände bilden die Ausnahme. Sie kommen, so heißt es im Bericht, eher an Gebäuden vor, die nicht dem typischen Gebäudetyp entsprechen. Typische Dachdetails sind ein Traufkasten mit einfacher Holzverkleidung und ein einfaches Ortgangbrett.

Fassaden

Eine strenge Geometrie prägt das Erscheinungsbild der innerstädtischen Gebäude, zum Beispiel stehen die Fenster in gleichmäßigen Abständen und sind über die Geschosse gleich angeordnet. Giebelfassaden sind überwiegend symmetrisch. Im Lauf der Zeit stark verändert haben sich Erdgeschossfassaden in der Haupt- und der Bachstraße. Aus alten Betrieben wurden Ladengeschäfte, die immer wieder umgebaut wurden. Als positiv bewerten die Analysten in diesem Zusammenhang Schaufenster und Türbereiche, die in Größe, Anordnung uns teils in Fensterteilung einen Bezug zur Gesamtfassade herstellen. Also beispielsweise eine gegliederte Fensterfront, deren Kleinteiligkeit sich im Obergeschoss wiederfindet. Apropos Fenster: vorherrschendes Format ist das Hochformat, häufig geteilt. Was die Fassadenfarbe angeht, ist eine sehr kräftige Farben für die gesamte Fassade eher untypisch und „führt dazu, dass das Gebäude sich nicht mehr in seine Umgebung einfügt“, heißt es in dem Bericht. Insgesamt sind die Fassaden in Aulendorf eher zurückhaltend und hell gehalten. Kräftige Farbe bringen vor allem Fensterläden, Balken, Gewände oder andere Details.

Typische Details

Die Stadtbildanalysten weisen darauf hin, dass viele Details weniger spezifisch für Aulendorf als eben durch den Baustil der Epoche bedingt sind. Sie nennen etwa sichtbares Fachwerk, sichtbare Balkenköpfe am Giebel, Gewände an Fenstern und Türen aus Holz, Gesimse, die häufig zwischen Erd- und erstem Obergeschoss zu sehen sind, Klappfensterläden aus Holz und an Mauerwerksbauten gerne auch mal Natursteindetails, zum Beispiel fensterbrettartige Gesimse oder Türumrahmungen. Auch, dass einige Häuser Schriftzüge tragen, ist aufgefallen.