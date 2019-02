Das sind die Termine des 26. Kinder- und Jugendkleiderbasar

Der 26. Kinder- und Jugendkleiderbasar Aulendorf findet am Samstag, 30. März, in der Stadthalle in Aulendorf statt. Verkauft werden Kinderbekleidung in den Größen 50 - 180, Umstandsmode, Schuhe, Babyzubehör, Spielzeug, Spiele und Kinderfahrzeuge sowie Freizeit- und Sportartikel. Die Annahme findet am Freitag, 29. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Der Verkauf ist am Samstag, 30. März, von 10 bis 12 Uhr. Die Rückgabe der nicht verkauften Artikel erfolgt am Samstag von 17.30 bis 18 Uhr. Auskunft und Helfernummern gibt es ab 18. März unter folgenden Telefonnummern: 0176 / 72494096 und 0152 / 53818070 (bitte nur bis 18 Uhr).