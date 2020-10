Das sind die Ergebnisse der Verkehrsschau

Das Ordnungsamt hat bei der Verkehrsschau in diesem Jahr gemeinsam mit Vertretern des Verkehrsamts vom Landratsamt Ravensburg und der Polizei wieder vorhandene Beschilderungen aber auch die Nachbesserung bereits festgelegter Verkehrsregelungen überprüft. Das sind die Ergebnisse:

An der Kreuzung Löwenbreitestraße/Lehmgrube/Schussenrieder Straße sei es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Unfällen gekommen. Um die Vorfahrtsregelung klarer zu definieren werde im Bereich der Kreuzung Löwenbreitestraße/In der Lehmgrube eine Haltelinie angebracht sowie eine Beschilderung „Vorfahrt gewähren“. Für die Auffahrt auf die Schussenrieder Straße werde ein weiteres „Vorfahrt gewähren“-Schild mit einem Ausleger angebracht.

Auf dem gemeinsamen Parkplatz des Schulzentrums und des Kindergartens Schatzkiste in der Schussenrieder Straße 25 wurde aufgrund der begrenzten Parkplatz-Fläche eine Parkzeit-Beschränkung beschlossen. Der Parkplatz steht künftig von Montag bis Freitag von 7 bis 17.30 Uhr ausschließlich den Bediensteten des Kindergartens und des Schulzentrums zur Verfügung. Die Beschilderung wird von der Stadtverwaltung noch angebracht. Weiterhin wurde die Ausgestaltung der Tempo 30-Zone in der Schussenrieder Straße begutachtet. Um diese für die Verkehrsteilnehmer deutlich zu machen, soll der städtische Betriebshof auf dem Straßenbelag die Markierung „30“ anbringen.

In der Dekan-Hetzler-Straße behinderten parkende Fahrzeuge laut Ordnungsamt in der Vergangenheit einen Feuerwehreinsatz. Durch eine Parkraumbegrenzung an der Engstelle könne das Problem behoben werden. Deshalb werde eine Zick-Zack-Markierung auf der Straße angebracht werden.

Nachdem mehrere LKW trotz Verbotsschilds in die Maler-Sauter-Straße gefahren sind und aufgrund des engen Kurvenbereichs teilweise von der Feuerwehr befreit werden mussten, wird zur weiteren Verdeutlichung an der Zufahrt Maler-Sauter-Straße der Zusatz „verengte Fahrbahn“ angebracht.

Im Bereich der Kreuzung Hasengärtlestraße/Auf der Steige queren unter anderem Menschen mit Behinderung regelmäßig die Straße, die in der anliegenden Werkstätte arbeiten. Zum Schutz der Fußgänger wird ein Gefahrenzeichen „Achtung Fußgänger queren“ mit einem Zusatzzeichen „Behinderte“ aufgestellt. Die Einsatzfahrzeuge des Malteser Rettungsdienstes in der Hasengärtlestraße seien außerdem bei Einsätzen durch parkende beziehungsweise haltende Fahrzeuge im Bereich der Ausfahrt behindert worden. Um die Ausfahrt für die Rettungsfahrzeuge sicherzustellen, werde das Parken gegenüber der Ausfahrt verboten. Die Malteser wollen zudem selbst ein Hinweisschild anbringen, um die Verkehrsteilnehmer auf die Rettungsausfahrt hinzuweisen.

Um die Tempo 30-Zone für alle Verkehrsteilnehmer auf Höhe des Parks in der Friedenstraße zu verdeutlichen, hatte der Betriebshof bereits eine ergänzende Markierung „30“ auf der Fahrbahn angebracht. Bei der Verkehrsschau wurde festgestellt, dass ein Ortsschild im Bereich der Waldseer Straße an der Zufahrt zum Bahnhof in Aulendorf fehlt. Deshalb ordnete das Verkehrsamt eine Beschilderung an, die bereits angebracht ist. Mit dem Anbringen der Ortstafel wurde der Bereich der geschlossenen Ortschaft klar definiert. Verkehrsteilnehmer müssen nun beachten, dass das Parken nach dem Ortsschild nicht erlaubt ist. Sie müssen zum Parken auf den Parkplatz des Bahnhofs und den „Park-and-ride“ Parkplatz ausweichen.