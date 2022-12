Nach „Letzten Generation“-Artikel: Leser-Meinungen zu den Aktionen Klimaaktivisten

Hiesige Grünen-Politiker hat die „Schwäbische Zeitung“ nach ihrer persönlichen Meinung zu den Aktionen der „Letzten Generation“ gefragt. Die Antworten von Elke Müller aus Bad Waldsee, Bruno Sing aus Aulendorf und der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs fielen sehr differenziert aus und reichten von Lob und Zuspruch bis hin zu Unverständnis bei Aktionen gegen Kunstwerke (Krebs).

Ebenso gingen die Lesermeinungen zu dem Artikel auf schwaebische.de weit auseinander und einzelne Politiker-Aussagen wurden kritisiert. Ein Überblick.

Kritik an Äußerung von Petra Krebs

„Auch Proteste, bei denen andere durch Blockaden für ihre Wegstrecken mal länger brauchen, kann ich nachvollziehen“, so die Meinung von Petra Krebs zu Straßenblockaden durch die Aktivisten. Diese Sichtweise kritisiert Hermann D.: „Auf Mitbürger Rücksicht zu nehmen, kommt anscheinend eher nicht in Betracht. Dabei sind schon Situationen denkbar und durchaus auch wahrscheinlich, welche eine vorsätzliche Nötigung von Mitbürgern ausgesprochen unverständlich erscheinen lassen.“

Als Beispiele für solche Situationen nennt er die Fahrt zu einem wochenlang erwarteten Facharzttermin oder den „100. Besichtigungstermin einer bezahlbaren Wohnung“. Oder ein Student befindet sich auf dem Weg zu einer wichtigen Klausur oder zu seinem Examen.

„Menschen, die also ,ebenfalls’ etwas Wichtiges zu erledigen haben, müssen von ,Klima-Klebern’ verursachte Staus mitnichten ,nachvollziehen’“, schlussfolgert der Kommentator, der zudem meint: „Rational denkende Menschen zu überzeugen, funktioniert am ehesten mit rational nachvollziehbaren Argumenten und Aktivitäten. Sich an der Straße festzukleben ist allerdings eher irrational und somit für Betroffene nicht zwingend nachvollziehbar. Die Akzeptanz und positive Wirkung dieses kontraindizierten Aktionismus ist wesentlich geringer, als sich manche einbilden.“

Aktionen machen jeden Rückhalt zunichte.

Ähnlich sieht es Siegfried G.: „Leider schaffen die es, mit solchen Aktionen jeden Rückhalt zunichtezumachen“, schreibt er. „In der Sache liegen die richtig, nur hat man es dann nötig, einen solchen Blödsinn zu machen? Es braucht hier nicht irgendwelche Beispiele, wer auf dem Weg zu irgendetwas ist – Klebeaktionen oder Schilderaustausch sind unkreativ, unnötig und nicht erfolgversprechend.“

In eine vergleichbare Richtung geht der Kommentar von Ralf R. „Entgegen so manch anderslautenden Behauptungen hier im Leserforum der SZ gilt es festzuhalten, dass niemand der ,Letzten Generation’ den Willen abspricht, die Lebensnot des Menschen zu lindern“, schreibt er. „Angesichts dessen muss sich die ,Letzte Generation’ aber fragen lassen, ob ihre Lösungen überhaupt geeignet sind, zu einer Minderung des Leidens beizutragen. Gegenwärtig sieht es eher danach aus, dass die Qualen im Zuge ihres Handelns für ausnahmslos alle bis ins Unerträgliche hinein eskalieren.“

Bevölkerung wird quasi in Sippenhaft genommen.

Auf die Belastungen der Bevölkerung durch die Aktionen geht Matthias F. ein. Er fragt sich, warum x-beliebige Straßen, Flughäfen oder Museen für den Protest ausgesucht werden und nicht die Orte, wo die Entscheidungsträger sitzen wie die Eingänge zum Kanzleramt, dem Bundestag oder Ministerien.

„Die Bevölkerung wird hier quasi in Sippenhaft genommen für etwas, das sie gar nicht beeinflussen kann“, schreibt er. Matthias F. sieht darin einen großen Unterschied zu anderen, früheren Protesten, zum Beispiel von Landwirten. Nach seiner Wahrnehmung ist „das allgemeine Denken der deutschen Bevölkerung in Sachen Klimaschutz doch weltweit vorbildlich“. Die Einstellung stimme grundsätzlich, das sehe man beim Mülltrennen, beim Rückgang von Plastiktüten beim Einkaufen und bei den Investitionen in PV-Anlagen.

Klimaaktivisten blockieren eine Zufahrt zum Frachtbereich des Münchner Flughafens. (Foto: dpa/Matthias Balk)

Die Eindrücke im Ausland sähen da ganz anders aus. „Und vor diesem Hintergrund fühle zumindest ich mich streckenweise gegängelt, wenn es dann immer wieder heißt, man müsse noch viel mehr tun, während es in weiten Teilen der Welt in Sachen Umweltschutz ganz anders zugeht.“

Er befürchtet, dass nach Erfüllung der Forderungen der „Letzten Generation“ (Tempolimit und 9-Euro-Ticket) weitere Forderungen folgen werden. „Möglicherweise so lange, bis jeder Schritt vor die Haustür hinsichtlich eines ökologischen Fußabdrucks hin überprüft wird und damit also auch der nicht zwingend notwendige sonntägliche Wanderausflug auszufallen hat.“

Die machen alles richtig.

Ganz anders beurteilt Sascha A. die Aktionen. „Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Wenn Lkw den Straßenverkehr behindern, um ihren Unmut Luft zu machen, stört sich keiner daran. Dasselbe ist bei den Traktor-Karawanen durch Berlin von den Bauern. Auch die Behinderung von Rettungsdiensten durch Leute, die Rettungsgassen zumachen, ist viel fataler (und vor allem auch noch vorsätzlich) als Demonstranten, die sich unglücklicherweise an der falschen Stelle festgeklebt haben.

Wie sollen sie denn demonstrieren? Mit Plakaten vorm Reichstag? Die machen alles richtig, maximale Medienpräsenz.“ Zustimmung kommt auch von Leserin Sylvia H.: „Wenn ich die Kommentare hier lese, dann weiß ich, dass die Aktivisten alles richtig machen. Weiter so!“

Klimaaktivisten blockieren eine Straße in München. (Foto: dpa/Matthias Balk)

Demgegenüber lehnen einige Leser sowohl die „Letzte Generation“ als auch ihre Aktionen und ihre Forderungen deutlich ab. Norbert F. bezeichnet die Aktionen als „durch gar nichts gerechtfertigt“ und „inakzeptabel“.

Marcus S. setzt sich mit den zwei Forderungen der „Letzten Generation“ auseinander, Tempo 100 auf Autobahnen und das 9-Euro-Ticket, und meint: „Über den Sinn einer Tempobeschränkung auf 100 Km/h lässt sich streiten. Was das 9-Euro-Ticket gebracht hat, haben wir gesehen: Der ÖPNV war mit all den Spaßreisenden überfordert und die Pendler hatten es auszubaden. Wenn diese zwei Forderungen das Einzige sind, was den Aktivisten einfällt, dann nennen sie sich zu Recht ,Die letzte Generation’.“