Das Leitungsteam ist wieder komplett

Der Wohnpark St. Vinzenz hat mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern Sommerfest gefeiert. Dabei hat sich auch das neue Leitungsteam vorgestellt.

Das Sommerfest begann mit einer Andacht. Ralf Weber, Altenhilfe-Seelsorger der St. Elisabeth-Stiftung, hatte eine Tasche voll Mut, Gelassenheit und Weisheit für alle drei Mitglieder des neuen Leitungsteams dabei - für die drei Werte kamen symbolisch ein Regenschirm, Schokolade und Seifenblasen in die Tasche.

Annette Köpfler, die Leiterin der Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung, blickte auf das letzte Jahr zurück, in dem auch der Wohnpark St. Vinzenz nicht von der Corona-Pandemie verschont geblieben war. Sie dankte in diesem Zusammenhang dem vorherigen Leitungsteam mit Jürgen Gebhardt und Lydia Zimmermann. Jürgen Gebhardt ist mittlerweile in der Altenhilfe der St. Elisabeth-Stiftung für die Projektentwicklung und Lydia Zimmermann für das Qualitätsmanagement zuständig. Ein besonderer Dank ging an Nadja Liebhardt, die neben ihrer Tätigkeit im Wohnpark St. Franziskus in Ehingen auch die Pflegedienstleitung in St. Vinzenz interimsweise übernahm.

Bereits seit dem 15. April 2021 ist Markus Grauert Leiter des Wohnparks St. Vinzenz. Der 30-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpfleger, außerdem hat er die Qualifikation zum Fachwirt für Organisation und Führung mit Schwerpunkt Sozialwesen absolviert.

Lena Sinnstein ist seit dem 1. Juni 2021 Hauswirtschaftsleitung. Die 22-Jährige hat nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin die Qualifikation zur Fachwirtin Reinigungs- und Hygienemanagement absolviert.

Zum 1. Oktober 2021 macht Julia Mendek das Leitungsteam des Wohnparks als Pflegedienstleitung komplett. Die 31-Jährige ist examinierte Altenpflegerin und Fachwirtin für Organisation und Führung.

Für die neuen und die „alten“ Leitungskräfte - und für das gesamte Team des Wohnparks - gab´s Applaus von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnparks. Diese freuten sich auch über die Musik beim Sommerfest, für die Irmgard Loderer und Brigitte Gebhart als Abordnung vom Aulendorfer Harmonika Club sorgten. Und ein besonderer Höhepunkt wartete am Straßenrand: Viele der Seniorinnen und Senioren brachten den Mut auf, für einen kurzen Trip durch Aulendorf auf die beiden Trikes von Theo Sinnstein und Kunibert Miller zu klettern.