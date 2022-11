Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitte November kamen die Aulendorfer Erstklässler in den Genuss des 45-minütigen verkehrspädagogischen (Mitmach-) Theaters ,,Das kleine Zebra – die etwas andere Verkehrserziehung“. Darsteller bei diesem beliebten Theaterangebot war eine Schauspielerin und ein „echter“ Polizist, der hierzu speziell fortgebildet wurde.

Das „kleine Zebra“ vermittelte in dem Theaterstück kindgerecht und auf spielerische Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Es band die Kinder durch Fragen oder bewusst falsches Vormachen in das Theaterstück mit ein und provozierte Reaktionen bei den Kindern. In diesem Kontext wurde speziell das sichere Überqueren einer Straße sowie das richtige Verhalten am Straßenrand und am Zebrastreifen thematisiert. Im Verlauf des Theaterstücks lernten die Kinder auch gemeinsam mit dem Zebra die Lieder „Links, rechts, links!“ und „Rote, grüne Ampelmännchen“.

Da die Kinder von Anfang an aktiv ins Theaterstück integriert wurden, ist eine langfristige und somit nachhaltige Verankerung des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr sehr wahrscheinlich. Ziel ist es, den Straßenverkehr in Baden-Württemberg sicherer zu machen.