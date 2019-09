Das Jubiläum der Städtepartnerschaft wird gefeiert

Von Schwäbische Zeitung

Um die Produktion am Standort von WMF in Geislingen steht es schlecht. Das Geschäft dort laufe „defizitär“, hieß es in einer Mitteilung Mitte Juli. Jetzt kündigt der traditionsreiche Haushaltswarenhersteller WMF an, bis Ende 2020 die Logistik im Konsumgeschäft am Standort Dornstadt auszubauen. 100 Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden.

Dabei integriert die Gruppe den zweiten Logistik-Standort in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen), der bislang von einem externen Dienstleister betrieben wurde, in das Logistikzentrum in ...