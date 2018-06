„Das ist eine Bereicherung für Aulendorf“

Seit rund drei Wochen leben im ehemaligen Alten- und Pflegeheim mittlerweile Flüchtlinge aus Syrien. Paulina Stumm hat sich mit Bürgermeister Matthias Burth (Foto: Archiv/aeh) darüber unterhalten, wie die Stadt den Neuankömmlingen begegnet, was aus dem Gebäude wird, wenn die Flüchtlinge im Juni dort wieder ausziehen müssen und wo künftig weiterer Wohnraum entstehen könnte.

Herr Burth, bevor die Flüchtlinge angekommen sind, hat die Stadt das Gespräch mit Nachbarn des Alten- und Pflegeheims gesucht. Was hören Sie jetzt?

Es gibt keine größeren Beschwerden. Aus der Eckstraße habe ich noch nichts gehört, ich gehe davon aus, dass es dort ähnlich gut läuft. Was wir jetzt haben, ist eine wöchentliche Besprechung mit dem Helferkreis, um uns auszutauschen und zu informieren. Sie sagen es läuft gut. Die jungen Männer sind höflich und interessiert.

Wann ziehen weitere Flüchtlinge ins Alten- und Pflegeheim?

Unsere Info vom Landkreis ist: Kalenderwoche 51 und erst, wenn der zweite Rettungsweg, also eine Fluchttreppe, angebaut ist. Bisher wird noch nicht gebaut.

Immer wieder angesprochen wird, dass die Menschen einen Internetzugang benötigen, um mit ihren Familien Kontakt zu halten und sich zu informieren. Was kann die Stadt da tun?

Die Ausstattung der vorläufigen Unterkunft ist Aufgabe des Kreises. Der kommuniziert klar, dass er keinen WLAN-Anschluss einrichtet. Derzeit können die Flüchtlinge zu bestimmten Zeiten den Internetzugang im Jugendtreff nutzen. Wir prüfen gerade, wie wir im Alten- und Pflegeheim Internet stellen können, quasi als städtischen Integrationsbeitrag.

Der Mietvertrag mit dem Kreis über das Altenheim als Notunterkunft ist bis Juni nächsten Jahres befristet. Im Haushaltsentwurf 2016 sind nun 1,36 Millionen Euro für den Umbau eingeplant. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Die Verkaufsausschreibung ist gelaufen. Wir hatten uns von den eingegangenen Angeboten allerdings mehr erwartet. Es gibt Überlegungen zur weiteren Nutzung und man muss überlegen, ob die Stadt die Umnutzung nicht selbst vornimmt.

Wer könnte das Gebäude nutzen und sind auch Wohnungen im Gespräch?

Wir sind mit verschiedenen möglichen Mietern im Gespräch. Nutzen könnte das Gebäude etwa die Volkshochschule. Die anderen sind noch nicht fix, dazu kann ich noch nichts sagen. Das wird sich im Frühjahr entscheiden müssen. Wohnen ist bei allen Varianten dabei, das haben wir ja auch jetzt weiterhin im Erdgeschoss.

Und wohin ziehen die Flüchtlinge?

Das Konzept derzeit ist: Zwei mobile Wohnstandorte im Lehmgrubenweg und im Spitalweg und wir gehen davon aus, dass dann auch die Hallen Auf der Steige 56 und 58 hergerichtet sind. Das wären zunächst 200 weitere Plätze.

Wo soll der Neubau für die städtische Anschlussunterkunft hin?

Das gibt es zwei Überlegungen: Was geschieht mit dem ehemaligen Kornhausgrundstück? Und dann gibt es noch gemeindliche Grundstücke unterhalb von Mahlweiher bei der Saulgauer Straße. Dabei geht es um Wohnraum in Modulbauweise. Wir müssen die Gebäude nachhaltig nutzen und die Räume in regulären oder Sozialwohnraum umswitschen können.

Wie konkret ist der Plan für den Umbau des ehemaligen Rathauses in Blönried in eine Anschlussunterkunft?

Wir sind dabei Angebote von Architekten einzuholen, die die Umbaukosten berechnen und nicht nur schätzen sollen. Dann geht es in den Gemeinderat und wir müssen die Ortschaft mit einbeziehen.

Wie begegnen Sie der Tatsache, dass weitere Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden?

Ein Gesamtkonzept wird Ihnen derzeit keiner erarbeiten. Wir haben hoffentlich die nächsten Monate geregelt. Wir können uns aber nicht zurücklehnen und sagen, erledigt. Es gilt, sich Gedanken über weitere Standorte zu machen.

Wie läuft die Integration von Flüchtlingskindern in Kindergärten und Schulen?

Das ist formal kein großes Ding. Sie müssen eben angemeldet werden und gehen dann hin. Frau Wagner (Flüchtlingssozialarbeiterin, Anmk. der Red.) klärt mit Familien, Kindergärten und Schulen, wie es geht. In den Schulen und Kindergärten selbst ist es natürlich ein Mehraufwand und eine sprachliche Herausforderung. Es sind jetzt aber auch ältere Jugendliche hier, die in Berufsvorbereitungsklassen kommen. Dazu gibt es gerade Abstimmungsgespräche, ob man so eine Klasse in Aulendorf eröffnen kann. Es gibt ja eine Kreisberufsschule hier und die Zuganbindung ist gegeben.

Wo profitiert die Stadt Aulendorf von den Flüchtlingen?

Also Flüchtlinge müssen sich in einer Gemeinde anmelden. Dann gilt die Regel, dort wo jemand zum Stichtag 30.6. seinen Wohnsitz hat, wird er bei den Schlüsselzuweisungen eingerechnet. Knapp 1000 Euro kommen pro Kopf in die Gemeindekasse. Das andere sind die kulturellen Begegnungen, wenn wir die Menschen kennenlernen. Das ist eine Bereicherung für Aulendorf. Der eine oder andere wird seinen Integrationsweg vielleicht auch über einen Verein suchen. Das kann die Gemeinschaft stärken. Die Herausforderung hat auch Chancen.