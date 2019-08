Das ist das Programm beim Schlossfest in Aulendorf

Kinderprogramm

Das Kinderprogramm hält am Samstagnachmittag, 17. August, im Hofgartenpark hinter der Schlossbrauerei von 14 bis 18.45 Uhr einen Kinderspielepark mit Spielmobil, Hüpfburg und Ringcarbahn bereit. Dort finden sich auch mittelalterliche Spiele für Kinder. Das Marionettentheaterstück „Die neugierige Prinzessin“ wird um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr im Hofgartensaal für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. Um 17 Uhr gibt es – nur bei gutem Wetter – einen Kinderumzug von der Volksbank zum Fanfarenzug-Zelt. Am Sonntag, 18. August, ist ganztags Ponyreiten (Start gegenüber Boxautos) angeboten. Ab 11 Uhr gibt es wieder mittelalterliche Spiele, ab 11.45 Uhr ist der Kinderspielepark geöffnet. Clownerie mit Jo Brössele gibt es ab 11.30 Uhr am Hexeneck. Vor dem Schloss wird zudem die Original Aulendorfer Tunkmaschine zum Einsatz kommen. Das Figurentheaterstück „Der gestiefelte Kater“ wird um 14 und um 16.30 Uhr im Hofgartensaal gezeigt. Zudem lockt an beiden Tagen das Bungee-Trampolin vor dem Schloss, der Kinderflohmarkt und der Rummel zu einem Besuch.