Das Integrationsmanagement-Team Aulendorf hat Unterstützung bekommen.

Das Integrationsmanagement-Team der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Hofgarten-Treff in Aulendorf hat neue Mitarbeiter bekommen. Seit Oktober unterstützt Integrationsmanagerin Cilia Röder die Arbeit des Teams, seit November ist Sophia Noll in der Unterstützungsstelle für Familiennachzug tätig. Die vierte Kraft im Team ist Thomas Kracht, der seit Oktober ein Freiwilliges Soziales Jahr im Hofgarten-Treff absolviert. Das teilt die Caritas mit.

Der Hofgarten-Treff in Trägerschaft der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Kooperation mit der Stadt Aulendorf stelle einen Ort der Begegnung dar, der Angebote für Familien in unterschiedlichen Lebensphasen und integrationsspezifische Angebote unter einem Dach vereint. Im Integrationsmanagement berät, unterstützt und begleitet das engagierte Team Geflüchtete in der Anschlussunterbringung und hilft bei alltäglichen Fragen zu Sprache, Arbeit, Ausbildung, Gesundheit oder Behörden. Gemeinsam mit den geflüchteten Menschen werden zudem individuelle Integrationspläne erarbeitet. Die Fachstelle für Familiennachzug kümmert sich um angekommene Familien in ihren ersten Wochen in Deutschland.

Gute Zusammenarbeit

Cilia

Röder hat den Hofgarten-Treff bereits während ihres Dualen Studiums „Soziale Arbeit – Sozialmanagement“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim kennengelernt. Derzeit absolviert die Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Geprüften Betriebswirtin (IHK), ab Januar wird sie dann zu 100 Prozent im Integrationsmanagement tätig sein. Besonderen Wert legt Röder auf eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Caritas-Diensten sowie anderen regionalen Fachstellen, Initiativen und Netzwerkpartnern.

Das besondere Konzept des Hofgarten-Treffs als Integrationszentrum mit Familientreff empfindet auch Sophia Noll als interessant und reizvoll. Vor ihrer Anstellung absolvierte sie ein Studium in Sozialer Arbeit an der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten. In der Unterstützungsstelle für Familiennachzug ist sie jetzt für die Begleitung geflüchteter Familien zuständig und unterstützt diese bei den alltäglichen Herausforderungen des Familienlebens. Konzeptionell liegt der Schwerpunkt der Stelle ab Januar 2021 vor allem in der aufsuchenden Beratung der Familien, welche durch Familiennachzug in Aulendorf angekommen sind. Wichtige Ziele sind hierbei die Erhöhung der familiären Bildungskompetenzen, um eine aktive Teilnahme an Regelangeboten und dem gesellschaftlichen Leben in Aulendorf zu fördern und konkrete Hilfen bei Alltagsfragen zu individuellen familiären Themen anzubieten. Weitere Ziele sind die Einbindung der Familien in Angebote des Familientreffs im Hofgarten-Treff und die Vernetzung mit den Integrationsfachdiensten der Stadt Aulendorf, wie zum Beispiel der Integrationsbeauftragten und der Familienbesucherin.

Erfahrungen aus dem Ausland

Für Thomas Kracht war das Thema Integration schon immer wichtig. „Mein Fußballverein ist international aufgestellt und die unterschiedlichen Kulturen faszinieren mich“, sagt er. Auch bei verschiedenen Auslandsaufenthalten hat er positive Erfahrungen gemacht. Als das Thema Integration nach seinem Abitur für den Memminger feststand, informierte er sich über mögliche Stellen im Internet. „Da sprang mir der Hofgarten-Treff in Aulendorf direkt ins Auge.“ Dem jungen FSJler gefallen vor allem die vielfältigen Aufgabenbereiche, in denen er zum Einsatz kommt.