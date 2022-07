Das haben wir uns verdient!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das vergangene Schuljahr über betreuten zehn Schülerinnen und Schüler den TimeOut-Raum der Schule am Schlosspark. Dieser Raum ist für viele Kinder und Jugendliche während der Mittagspause eine Anlaufstelle, um etwas zu spielen, zu entspannen oder sich mit Freunden zu treffen. Zusätzlich gibt es einen kleinen Snackverkauf mit fair gehandelten Produkten des Aulendorfer Sozialladens, sowie Getränken und Co. Mit Unterstützung der beiden Schulsozialarbeiterinnen des Erzb. Kinderheim Haus Nazareth managte das TimeOut-Team den Verkauf. Mit dem erzielten Gewinn hatte sich die Gruppe wortwörtlich einen Ausflug verdient. Dieser fand am 19. Juli in Ulm statt. Nach einem spaßigen Aufenthalt in der Trampolinhalle, gab es ein gemeinsames Mittagessen und einen Stopp im Blautal-Center. „Das war cool. Besonders das gemeinsame Völkerballspiel mit den anderen Klassen vor Ort!“, so Sandra aus dem TimeOut-Team. Wir, die Schulsozialarbeiterinnen, sind besonders stolz auf das Engagement und die tolle Mitarbeit der Jugendlichen. Ebenso erwähnenswert ist es, dass das TimeOut-Team sich aus Schülerinnen und Schülern aller Schularten, sprich Werkreal-, Realschule und Gymnasium, zusammensetzt.