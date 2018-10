Dankeschön-Tag in Aulendorf für pflegende Angehörige wird zum Herbstfest für Senioren

Herbstfeste gibt es derzeit landauf, landab – ein ganz besonderes Herbstfest wird am Samstag, 27. Oktober, ab 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Aulendorf gefeiert. „Wir möchten alle Senioren in und um Aulendorf dazu einladen“, bekräftigt Gisela Harr, Mitglied des Stadtseniorenrates und Mitorganisatorin des Festes im Gespräch mit der SZ. Hervorgegangen ist dieser Nachmittag aus dem früheren „Rosentag“, der erstmals im Jahr 2005 auf Initiative des „Runden Tisches“ als Dankeschön für pflegende Angehörige veranstaltet wurde. Die pflegenden Angehörigen erhielten zum Abschluss des Festes stets eine Rose überreicht.

Beim Herbstfest möchte das Organisationsteam nun alle Senioren in und um Aulendorf gleichermaßen erreichen – Senioren, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige sollen zusammen einen vergnüglichen Nachmittag erleben. Gemeinsam Auftanken und mit Leib und Seele genießen, lautet das Motto. Es gehe darum, neben dem großen Einsatz der pflegenden Angehörigen auch den reichen Erfahrungsschatz aller Senioren anzuerkennen und das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen, betonten die Verantwortlichen. Ein großer Wunsch der Organisatoren sei, auch jene Senioren zu erreichen, die noch nirgendwo integriert sind.

Die Schirmherrschaft hat wie schon bei den Rosentagen Bürgermeister Matthias Burth. Ehrenamtliche Mitglieder des Arbeitskreises „Gesundheit und Pflege“, hierzu zählen der katholische Seniorenclub, der evangelische Seniorenkreis, der Stadtseniorenrat und pflegende Angehörige, haben das Herbstfest vorbereitet. Unterstützt werden sie von Marion Bofinger von der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Das Programm steht bereits fest und verspricht eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Gesang und humorvollen Einlagen. Die musikalische Begleitung haben Eddie Butscher und die Rosel aus dem Allgäu übernommen. Daneben ist natürlich auch genügend Zeit für Gespräche eingeplant.

Damit alle Senioren am Herbstfest teilnehmen können, gibt es das Angebot, einen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen. Ebenso besteht die Möglichkeit einer Betreuung von Pflegebedürftigen, die nicht am Fest teilnehmen können, um den pflegenden Angehörigen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Teilnahme am Herbstfest, einschließlich Bewirtung ist für die Gäste nicht mit Kosten verbunden.