Bei der ersten Sitzung der Bürgerstiftung Aulendorf am 17. September 2007 wurde Dr. Friedel Stark aufgrund seiner Zustiftung vom damaligen Stiftungsgründer Alfred Gresser in den Stiftungsrat berufen. Seit nunmehr 13 Jahren hat Dr. Stark die Belange der Bürgerstiftung aktiv mitgetragen.

In der letzten Sitzung der Bürgerstiftung am 06. Oktober 2021 übernahm Anne Ruile (Stiftungsvorstand) die ehrenwürdige Aufgabe, Herrn Dr. Stark dankende Worte für sein großes Engagement, seine Ideen und zahlreichen Ratschläge auszusprechen. Seine aktive Mithilfe in jeglicher Form kam immer von Herzen – für Aulendorf!

Herr Dr. Stark verlässt die Bürgerstiftung nicht freiwillig. Die Satzung gibt vor, dass „mit Erreichen des 80. Lebensjahres“ Mitglieder des Stiftungsrates automatisch ausscheiden. Als Nachfolgerin konnte Frau Silvia Kellinger für den Stiftungsrat gewonnen werden.

Ein Urkunde und ein sehr gutes Fläschchen Wein aus dem Burgenland, gespendet von Erlaucht zu Königegg-Aulendorf, werden ihm hoffentlich den Abschied etwas erleichtern.