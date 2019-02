Dampfloks sollen aus allen Richtungen nach Aulendorf fahren

Obwohl der Termin erst am 22. September ist, laufen die Vorbereitungen für das große Stadtfest „150 Jahre Bahnknotenpunkt Aulendorf“ bereits auf Hochtouren. Zum Festakt hat die Stadt hohen Besuch aus Stuttgart eingeladen: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) soll auf Wunsch der Verwaltung Ehrengast sein, eine offizielle Terminbestätigung steht noch aus. Neben einem abwechslungsreichen Programm für Kinder und Erwachsene rund um den Bahnhof und in der Innenstadt soll es eine mehrwöchige historische Bahn-Ausstellung im Schloss geben. Zudem findet ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Der 22. September dürfte den Aulendorfern noch als Termin vom Super-Samstag (Eröffnung Schloss-Erlebnisparcours und langer Einkaufstag) im vergangenen Jahr in Erinnerung sein, der zum Bedauern der Stadt und des Handels nicht besonders gut besucht war. Das soll am selben Datum in diesem Jahr anders werden, wenn die Stadt das große Bahnjubiläum feiert. „Da es ein Sonntag ist, wird der Besucherzulauf ein ganz anderer sein als an einem Samstag“, ist die städtische Marketing- und Tourismusbeauftragte Susanne Krause überzeugt. Das Programm soll dementsprechend früh beworben werden, unter anderem mit Flyern und anderen Marketingaktionen.

Noch ist die Stadtverwaltung in der Konzeptionsphase. „Wir haben einige Ideen für diesen Tag“, berichtet Krause. So soll es einen offiziellen Festakt mit geladenen Gästen geben, darunter der Verkehrsminister sowie Bürgermeisters aus der Region, Vertretern der Bahn und der Verkehrsbetriebe wie etwa RAB, Bodo und Naldo. Ob der Festakt öffentlich sein wird oder nicht, werde gerade noch erörtert.

Bobbycar-Rennen mit Prominenten

Weil sich an diesem Tag alles rund ums Thema Mobilität dreht, soll der 150 Jahre alte Knotenbahnhof Aulendorf in einer Sternfahrt von Dampfloks aus allen Richtungen (Sigmaringen, Ulm, Friedrichshafen und Allgäu) angefahren werden. Krause kann sich zudem gut vorstellen, dass die Mini-Dampflokbahn aus Kürnbach an diesem Tag in der Stadt unterwegs ist. Weitere Ideen sind eine Stadtrallye zum Thema Bahn, Kutschfahrten, Oldtimerfahrten und Ponyreiten in der Stadt. Außerdem soll es ein Bobbycar-Rennen mit Prominenten geben.

Damit auch die Historie des Bahnknotenpunkts und der Bahnstadt Aulendorf zur Geltung kommen, wünscht sich die Stadt nach Angaben von Krause eine mehrwöchige Ausstellung im Schloss. „Da sind wir auf die Unterstützung des Heimatvereins Traditio angewiesen. Alte Schriftstücke und Fotos für die Ausstellung wären toll.“ Ins Stadtfest und die Vorbereitungen einbezogen werden sollen auch ehemalige Bahnbedienstete, der Eisenbahnsportverein und -stammtisch und die Bahnhofsmission. „Wir freuen uns über weitere Partner und Ideen“, so Krause. Auch eine Modellbahnausstellung im Schloss ist geplant. Um das Jubiläum richtig zur Geltung zu bringen, hat die Stadtverwaltung außerdem eine kleine Vortragsreihe zur Bahnhofsgeschichte angedacht, die einige Tage vor dem Fest auf das Ereignis einstimmen könnte. Auch eine Jubiläumszeitschrift soll es geben. Spezielle Stadtführungen zum Thema Bahnstadt sowie Verlosungen runden die Pläne für das große Fest ab.

Weil das Jubiläum nicht nur rund um den Bahnhof, sondern auch in der Stadt gefeiert werden soll, ist auch der Handel mit im Boot und bietet einen verkaufsoffenen Sonntag an. Da Verkaufssonntage seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2015 immer an eine große Rahmenveranstaltung geknüpft sein müssen, die mehr Besucher anzieht als der Verkaufssonntag selbst, ist das Fest „150 Jahre Bahnknotenpunkt Aulendorf“ die ideale Anlassveranstaltung.