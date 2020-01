Dampf aus Spülmaschine löst Brandalarm in Aulendorf aus

In einem Seniorenwohnheim in der Safranmoosstraße in Aulendorf hat am Dienstagnachmittag ein kräftiger Schwall Wasserdampf aus einer Spülmaschine einen Brandalarm ausgelöst. Laut Polizeibericht rückte die Aulendorfer Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens aus. Der in einer Teeküche nahe der Spülmaschine installierte Rauchmelder reagierte auf eine kräftige Dampfwolke, die nach dem Öffnen der Frontklappe aufstieg. Eine Brandgefahr bestand jedoch nicht.

Meist gelesen in der Umgebung Aulendorf Premiere des Marienlandprojekts