„Da gehen verantwortungsvolle Menschen weiter ins Leben“

Seit mehr als drei Jahren kümmern sich Thomas und Doris Ahnert aus Zollenreute um den Aufbau einer Internatsschule, dem Safina Education Centre, für ehemalige Straßenjungen. Dafür ist das Ehepaar mit zwei seiner vier Kinder nach Morogoro in Tansania gegangen. Nun bricht für Ahnerts das letzte halbe Jahr ihres Einsatzes an., den sie mit viel Engagement und im Vertrauen auf Gott leisten. Und das Projekt trägt Früchte, entwickelt sich konzeptionell weiter und wird nach Ahnerts Weggang in einheimischen Händen weiter geführt.

Doris und Thomas Ahnert leben mit ihren beiden Kindern Franziska und Jannis derzeit in Morogoro, Tansania. (Foto: T. Ahnert)

Eine Art Familienersatz

„Es ist eine Mischung aus Schule und Familienersatz: Was ihnen sonst die Eltern beibringen, machen hier die Lehrer“, sagt Doris Ahnert über das Internat, in dem ehemalige Straßenjungen im jungen Erwachsenenalter auf den staatlichen Realschulabschluss vorbereitet werden oder eine land- und hauswirtschaftliche Ausbildung erhalten. Im eben abgelaufenen Schuljahr waren es 13 Schüler, die auf dem acht Hektar umfassenden Gelände gelebt und gelernt haben. Zur Schule gehört auch eine kleine Landwirtschaft, in der ein Landwirtschaftslehrer die Ausbildungsschüler unterrichtet aber auch alle anderen mithelfen. Aktuell gibt es zwei Ziegen, zwei Schafe und 15 Hühner. Angebaut werden beispielsweise Kochbananen, Reis, Okraschoten, Mais, Spinatsorten, Kidney-Bohnen, aber auch Papaya und Mangobäume wurden schon gepflanzt. Damit kann die Schule sich ein gutes Stück weit selbst versorgen.

Landwirtschaftliches Arbeiten gehört auch dazu

In der zur Schule gehörenden Landwirtschaft lernen die jungen Männer auch einiges über Ackerbau. (Foto: PR/Ahnert)

Am Anfang hätten einige Schüler versucht, sich vor den landwirtschaftlichen Arbeiten zu drücken, erinnern sich Ahnerts, aber diese Kenntnisse seien wichtig. „Es ist die einfachste Möglichkeit wieder ins Leben zurück zu kommen. Die meisten Menschen in Tansania haben keine feste Anstellung. Unser Ziel ist es nicht unbedingt, dass wir sie in Arbeit vermitteln, sondern, dass sie sich versorgen können. Oder eben eine Kombination aus beidem: die Gehälter hier sind oft sehr gering.“ Dazu kommt beispielsweise auch lebenspraktischer Unterricht, der den ehemaligen Straßenkindern Orientierung geben soll: Wie gehe ich mit Konflikten um? Was sind meine Ziele im Leben? Auch Glaubensbildung spielt eine wichtige Rolle, Andachten sind Teil des Schulalltags.

Ehemalige Straßenkinder schließen Lücken in der Grundbildung

Die Arbeit mit den ehemaligen Straßenjungen ist nicht immer einfach. Wer auf der Straße gelebt habe, dem falle es mitunter schwer, sich Regeln und geregelten Unterricht zu halten, der brauche Zeit, sich daran zu gewöhnen. Umso mehr freuen sich Ahnerts, dass die Schule nun auch unterm Jahr Schüler aufnehmen darf und es ein drittes Schuljahr gibt. In der sogenannten Vorbereitungsklasse sei Zeit, anzukommen, Lücken im Rechnen, Schreiben und Lesen zu schließen, und herauszufinden, wer den Realschulabschluss schaffen kann. Zeit, die es bislang nicht wirklich gab, denn die jungen Männer müssen nach den Regeln der Erwachsenenbildung in zwei Jahren den Stoff von Vieren nachholen, wenn sie den Realschulabschluss machen wollen, der Voraussetzung für eine Berufsausbildung ist. Das schaffen nicht alle. Mit dem haus- und landwirtschaftlichen Ausbildungszug verlassen aber auch diese Schüler das Safina Education Center mit Fähigkeiten, um sich zu versorgen.

Junge Männer entwickeln sich weiter

Dieses Schuljahr haben sechs Schüler die Schule beendet, vier davon haben die Realschulprüfungen geschrieben. Ob sie bestanden haben, erfahren sie erst im Januar. Die Voraussetzungen waren in diesem Jahr nicht günstig; Wegen Corona war auch das Safina Education Center monatelang geschlossen.

Die beiden Abschlussschüler des haus- und landwirtschaftlichen Zweigs haben im September noch drei Wochen Praktika gemacht, etwa in einer Bäckerei. „Das lief so gut, dass sie gefragt wurden, ob sie dort bleiben und arbeiten wollen“, erzählt Doris Ahnert. Aber die Schüler haben sich anders entschieden.

Sechs Schüler haben jüngst die Schule abgeschlossen und das Ende des Schuljahrs Anfang Dezember mit ihren Lehrern gefeiert. (Foto: PR/Ahnert)

Einer ging zurück an den Ort seiner Herkunftsfamilie und hilft nun dort in der Landwirtschaft mit. Der andere jobbt derzeit am Safina Education Centre in der Landwirtschaft. Auf die Arbeit mit den jungen Männern blicken Ahnerts gerne zurück. „Zu sehen, wie sie zu Persönlichkeiten werden, sich positiv entwickeln, auch in ihrem Glauben, das macht mich froh und zufrieden“, sagt Doris Ahnert, „da gehen verantwortungsvolle Menschen weiter ins Leben“.

Mehrzweckhalle mit Schulküche steht mittlerweile

Als Ahnerts ankamen, stand kaum ein Gebäude. Im Lauf der Zeit kamen verschiedene hinzu, zuletzt eine Mehrzweckhalle mit angebauter Ausbildungsküche und überdachter Terrasse als Mensa. Die soll im kommenden Jahr noch mit Möbeln und einem Holzherd für den Alltagsgebrauch – mittags kocht eine Frau aus dem Dorf für die Schüler, abends kochen sie selbst – eingerichtet werden. Auch Türen, Fließen, Wandfarbe und Wasserhähne fehlen noch.

Die Bauleitertätigkeit hat Thomas Ahnert viel abverlangt, vor allem Geduld. Sie wisse nicht, sagt seine Frau, wie viele Stunden ihr Mann auf Ämtern verbracht habe. „Es klagen auch viele Tansanier darüber, wie schwierig ist mit der Bürokratie hier ist“, berichtet Doris Ahnert, Ziel sei es gewesen, die Korruption einzudämmen, „aber man hat trotzdem manchmal das Gefühl sie warten, dass man Schmiergeld bezahlt.“

Ahnert ziehen sich langsam zurück, Einsatz endet in einem halben Jahr

Noch ein halbes Jahr haben Ahnerts vor sich, dann endet ihr Einsatz. Die Leitung der Schule hat Thomas Ahnert vor gut einer Woche an seinen bisherigen Stellvertreter, den Landwirtschaftslehrer und Erzieher, abgegeben. „Da bin ich froh, dass das geklappt hat“, sagt Ahnert, jetzt bleibe Zeit, um im nächsten Schuljahr noch im Hintergrund da zu sein, Stunden- und Stoffverteilungspläne auszuarbeiten und noch das ein oder andere zum Schulkonzept schriftlich festzuhalten. „Das tut gut, weil man das Gefühl hat, man hinterlässt etwas, was auf eigenen Beinen steht.“

