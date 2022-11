Corona-Zahlen in Aulendorf sinken

Stark gesunkene Corona-Zahlen meldet die Stadt für die vergangene Woche. So wurden von 28. Oktober bis 3. November lediglich 27 Fälle gemeldet. Von den Infizierten sind 16 männlich und 11 weiblich. Die Fälle sind recht gleichmäßig auf alle Altersgruppen verteilt. Am meisten betroffen sind Menschen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren (5 Fälle), lediglich einen Fall gibt es bei Kindern unter zehn Jahren. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt bei 46 Jahren. In drei Haushalten sind zwei oder mehr Personen infiziert.