Corona-Zahlen in Aulendorf auf niedrigem Niveau

Die Corona-Zahlen in Aulendorf verharren auf niedrigem Niveau. Für die Woche von 11. bis 17. November meldet die Stadt Aulendorf 28 Fälle. Von den Infizierten sind 14 männlich und 14 weiblich. Die Fälle sind recht gleichmäßig auf alle Altersgruppen verteilt. Am meisten betroffen sind Menschen im Alter zwischen 51 und 60 (8 Fälle). Bei Kindern unter 10 Jahren ist kein einziger Fall gemeldet, bei Senioren über 80 Jahren ist es einer. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt bei 50 Jahren. In sechs Haushalten sind zwei oder mehr Personen infiziert.