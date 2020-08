Chorproben und Aerosole

Grundsätzlich sind Chorproben wider möglich. Sie geltend dabei laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg als Veranstaltung, die unter den entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden dürfen. Gleichzeitig spricht das Land aber auch von einer besonderen Gefährdungslage insbesondere beim Gesang und verweist auf die Risikoeinschätzung des Instituts für Musikermedizin an der Hochschule für Musik in Freiburg und unter Mitarbeit der dortigen Uniklinik. Die Autoren dieses Papiers aktualisieren ihre Einschätzung anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse fortlaufend. Zu finden ist diese Risikoeinschätzung auf der Homepage www.mh-freiburg.de.

Um das Risiko einer Ansteckung zu reduzieren, scheinen den Autoren Proben im Freien, sehr große Räume und Lüftungspausen etwa alle 15 Minuten ein Weg – insbesondere in Bezug auf die Aerosole, von denen man im Moment annimmt, dass sie beim Singen in weit höheren Konzentrationen ausgestoßen werden als beim normalen Sprechen, und die einige Zeit in der Luft stehen bleiben. Auch ein Mund-Nasen-Schutz könne diesbezüglich hilfreich sein. In Sachen Tröpfcheninfektion gehen die Autoren im Gegensatz zu ersten Einschätzungen, die von einem nötigen Mindestabstand von 3 bis 5 Metern zwischen den Sängern ausging, aktuell davon aus, dass auch bei zwei Metern Abstand ringsum kein erhöhtes Risiko entsteht.

Der Schwäbische Chorverband spricht von zwei Metern Abstand, den Sänger einhalten sollten und rät zu einer Raumhöhe von 3,50 Meter. Weitere ausführliche Informationen sowie ein Muster-Hygienekonzept bietet der Schwäbische Chorverband auf seiner Homepage unter www.s-chorverband.de an. (pau)