Corona-Krise reißt Löcher in die städtischen Haushalte

Einen finanziellen Schutzschirm für Kommunen fordern der Gemeindetag, der Städtetag und der Landkreistag Baden-Württemberg von der Landesregierung. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag hervor. Das Land habe nach der Freigabe von 100 Millionen Euro Soforthilfe für die Kommunen die Bereitschaft signalisiert, weitere Gespräche über einen solchen Schutzschirm zu führen. „Städte, Gemeinden und Landkreise stehen aufgrund der Corona-Pandemie vor enormen Herausforderungen. Die Umsetzung der von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erfordert vor Ort sowohl erhebliche finanzielle als auch personelle Ressourcen“, heißt es in der Mitteilung. Die Kommunen würden „auch in dieser Krisenzeit täglich alle wesentlichen Leistungen der Daseinsvorsorge“ für die Bürger aufrechterhalten. Völlig ungewiss seien wirtschaftlichen Folgen der Krise, die sich auch auf die Kommunen auswirken werde. Es werde mit „erheblichen Einnahmerückgängen“ gerechnet, vor allem in den Bereichen Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und deutlich geringer ausfallende Schlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich.

Darüber hinaus müssten die Kommunen fehlende Einnahmen aufgrund der geschlossenen Einrichtungen im Sozial-, Kultur und Gesundheitsbereich (unter anderem Museen, Volkshochschulen, Bäder, Hallen) verkraften. Deren Fixkosten blieben jedoch erhalten. „Städte, Gemeinden und Kreise sehen sich auch mit immensen Mehraufwendungen im Sozialbereich konfrontiert“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die „Belastung der kommunalen Sozialhaushalte wird massiv zunehmen, da hohe Fallzahlensteigerungen zu erwarten sind.“ Hinzu kämen weitere Leistungen, insbesondere an soziale Träger – etwa in der Jugend-, Alten- und Eingliederungshilfe. „Die für die Aufgabenerfüllung und Handlungsfähigkeit benötigte Liquidität in den kommunalen Haushalten“, so die Sorge der Kommunalen Landesverbände, werde „kurzfristig nicht mehr gewährleistet sein“. (sz)