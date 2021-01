Corona erreicht Wohnpark St. Vincenz in Aulendorf

Aktuell acht Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims des Wohnparks St. Vinzenz in Aulendorf sind aufgrund einer Reihentestung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem haben sich ein Bewohner des Wohnens mit Service und zwei Mitarbeiter angesteckt. Das teilte die St.-Elisabeth-Stiftung am Donnerstag mit.

Alle restlichen Bewohner sowie das Pflegepersonal seien am Montag und Dienstag getestet worden. Der Wohnpark ist seit Sonntag für Besucher geschlossen.

Wie die St.-Elisabeth-Stiftung in einer Pressemitteilung erläutert, seien bereits am Samstag drei Bewohner des Pflegeheims positiv getestet worden. Vier weitere folgten am Montag, drei davon waren Sitznachbarn. „Eine weitere Person ist neu in den Wohnpark St. Vinzenz gekommen und hatte ein negatives Schnelltest-Ergebnis mitgebracht. Ein weiterer Test zeigte dann eine Ansteckung“, heißt es in dem Presseschreiben.

Am Mittwoch haben die Tests nach Angaben der Stiftung zwei weitere positive Fälle erbracht: Ein weiterer Bewohner des Pflegeheims und einer aus Wohnen mit Service haben sich ebenfalls angesteckt. Zudem betroffen seien zwei Mitarbeitende.

„Alle Patienten zeigen bisher zum Glück keine oder leichte Symptome, manche haben Fieber und Abgeschlagenheit. Die acht Patienten im Pflegeheim wurden sogleich isoliert. Vorsorglich müssen nun auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner vorerst auf ihren Zimmern bleiben“, schreibt die St.-Elisabeth-Stiftung in der Pressemitteilung.

Die Tagespflege sei vorsichtshalber diese Woche bis auf weiteres geschlossen worden. „Wir setzen die dadurch frei gewordenen Mitarbeitenden für die zusätzliche Betreuung unserer Bewohnerschaft ein“, wird Wohnparkleiter Jürgen Gebhardt in dem Schreiben zitiert. Diese Situation erfordere auch eine psychische Unterstützung, da die älteren Menschen mehr Zeit alleine auf ihren Zimmern verbringen müssen.

Große Hilfe habe der Wohnpark St. Vinzenz von der Hausarztpraxis von Dr. Jan Schmidt erhalten. Bereits am Freitag seien von ihm und seinem Team Tests durchgeführt worden, um die Bewohner aus den betroffenen Wohnbereichen zu untersuchen. Weitere Abstrichen habe es in Absprache mit dem Gesundheitsamt am Montag gegeben, wobei alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden seien.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims werden nun ausschließlich auf ihren Zimmern versorgt. Die Mitarbeitenden des Wohnparks tragen komplette Schutzausrüstung. Täglich werden bei Bewohnerschaft und Personal PoC-Schnelltests durchgeführt“, teilt die Stiftung weiter mit. Der Wohnpark St. Vinzenz sei bis auf weiteres für Besucher geschlossen. „Wir haben alle Angehörigen informiert und stimmen uns mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt ab“, so Wohnpark-Leiter. „Wir haben schnell gehandelt und hoffen, durch die Schutzmaßnahmen eine weitere Verbreitung des Virus innerhalb des Wohnparks zu verhindern.“

Insgesamt leben im Wohnpark St. Vinzenz 52 Bewohner, sie werden betreut von 73 Mitarbeitenden.