Corinna Pollak gewinnt Jugendturnier in Aulendorf

Bei der zehnten Auflage des Aulendorfer U14-Turniers sind 15 Mädchen und 15 Jungs gestartet. Die Jubiläumsausgabe des hochklassigen Kegelturniers für Nachwuchsspieler gewannen die württembergische Meisterin Corinna Pollak aus Schwabsberg und Jonas Bähr vom KSV Freiburg.

Ein illustres Feld an Nachwuchskeglern aus Württemberg, Bayern und Südbaden traf sich in der ESV-Sportgaststätte. Bei diesem Turnier, das in einem einzigartigen Spielmodus durchgeführt wird, müssen die Jugendlichen zunächst je vier Gruppenspiele à 30 Wurf absolvieren, bevor im K.-o.-Modus das Halbfinale und das Finale ebenfalls über 30 Wurf bestritten werden. Die besten vier des Turniers hatten also 180 Wurf zu absolvieren.

Enge Duelle bei den Mädchen

Bei den Jungs startete in Gruppe D Oleksandr Taran vom ESV Aulendorf. Bei seiner ersten Turnierteilnahme musste er Lehrgeld zahlen und wurde Gruppenletzter. Überraschend klar scheiterte auch der württembergische Meister Justin Fälchle vom EKC Lonsee in der Gruppenphase. Gruppensieger wurde Jonas Bähr vom KSV Freiburg, Fünfter der Südbadischen Meisterschaft. In Gruppe E setzte sich Pascal Erseg vom FV Weißenhorn durch. Das Halbfinale komplettierten aus Gruppe F die Drittplatzierten der württembergischen und südbadischen Meisterschaft, Jonas Willer (SKC Gerbertshaus-Kehlen) und Nico Reinmuth (KSV Freiburg). Diese beiden wurden für die erste Halbfinalpartie gelost, die Jonas Willer mit 126:118 Kegeln für sich entschied. Das zweite Halbfinale gewann Jonas Bähr mit 134:132 gegen Pascal Erseg. Das Finale war eine klare Angelegenheit für den Freiburger Bähr (146:119).

Die Mädchen machten die Entscheidung um den Einzug ins Halbfinale spannender. Dreimal musste der „sudden victory“, bei dem drei Wurf ins Volle zu absolvieren sind, entscheiden. Ohne Niederlage setzte sich Nina Gruhs vom KC Schwabsberg in Gruppe A durch. In Gruppe C spielten drei Mädchen um den Gruppensieg und den Halbfinaleinzug, den sich Nele Seidler vom SKC Gerbertshaus-Kehlen sicherte. In Gruppe B wurde Katharina Dick vom KSV Baienfurt nach „sudden victory“ gegen Corinna Pollak vom KC Schwabsberg Gruppensiegerin und kam direkt ins Halbfinale. Den letzten Halbfinalplatz sicherte sich Pollak im „sudden victory“ der drei punktgleichen Gruppenzweiten.

Im Halbfinale hieß es erneut Katharina Dick gegen Corinna Pollak – dieses Mal behielt die württembergische Meisterin von der Ostalb mit 139:103 die Oberhand. Das zweite Halbfinale gewann ihre Vereinskollegin Nina Gruhs gegen Nele Seidler mit 125:107. Das vereinsinterne Finale entschied Pollak mit 112:111 für sich.