Container kippt von LKW-Anhänger

Während der Fahrt auf der abknickenden Vorfahrtsstraße Mockenstraße / Saulgauer Straße ist am Montag gegen 8.45 Uhr ein Container von dem Anhänger eines LKW gekippt. Der mit Altpapier befüllte Container war offensichtlich nicht richtig auf dem Anhänger arretiert, weshalb er sich in der Linkskurve von Bad Waldsee in Richtung Bad Saulgau selbständig machen konnte. Personen wurden durch den umkippenden Container mit einem Fassungsvermögen von 40m³ glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Aufprall wurde der angrenzende Gehweg beschädigt, der insgesamt entstandene Sachschaden an Container und Gehweg wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Nachdem ein ortsansässiger Unternehmer den Container wiederaufgerichtet hatte, konnte der Lkw seine Fahrt fortsetzen.