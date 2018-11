Container für Kindergarten „Schatzkiste“ werden aufgestellt

In Aulendorf gibt es massive Engpässe bei der Kinderbetreuung – die Stadt kann nicht ausreichend Kindergartenplätze anbieten (die SZ berichtete). Bis zur Fertigstellung des bereits beschlossenen Kindergartenneubaus vergehen nach Auskunft der Verwaltung jedoch noch rund drei Jahre. Daher werden als Übergangslösung bis zum Neubau aktuell 24 Container auf dem unteren Lehrerparkplatz beim Schulzentrum Aulendorf aufgestellt.

Für diese Übergangslösung gibt die Stadt ein schönes Sümmchen aus. Die jährliche Miete (inklusive Zusatzoptionen wie vollflächiges Sekundärdach, Infrarotheizung, Akustikmaßnahmen in Gruppenräumen, Vordach am Eingang, Podeste am Eingang, Garderoben, Küchenzeile, Brandschutz, Wickelkommode oder Luftgüteampel) beträgt nach Angaben der Verwaltung pro Jahr rund 69 000 (angedachte Mietdauer: drei Jahre). Hinzu kommen einmalige Kosten für Antransport und Montage der Container, Demontage und Abtransport nach Mietende, Stromzuleitung und Hauptanschluss, Abwasser und Frischwasseranschluss, Telefonanschluss, Zaunanlage und Spielgeräte in Höhe von rund 106 000 Euro.

Wie die Stadt weiter mitteilt, ist die Container-Anlage so ausgerichtet, dass zwei Kindergartengruppen (altersgemischt, zwei Jahre bis Schuleintritt) betrieben werden können. Träger dieses Kindergartens „Schatzkiste“ ist die Stadt Aulendorf.

Die „Schatzkiste“ umfasst nach weiteren Angaben der Stadt zwei Gruppenräume mit jeweils 60 Quadratmetern sowie Nebenräume wie Büro, Lager, Wasch- und Trockenraum, Wickelraum, Küche, WC und Dusche, Raum für Eltern und zwei kleine Gruppennebenräume mit jeweils etwa 15 Quadratmetern. Der Außenbereich werde ebenfalls großzügig und kindgerecht gestaltet.

Alle Eltern, die ihre Kinder ab zwei Jahren zwar für einen Betreuungsplatz angemeldet haben, aber deren Kindern bisher noch kein Betreuungsplatz angeboten werden konnte, wurden nach eigenen Angaben von der Stadt angeschrieben.